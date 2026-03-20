Hidroelectrica a relansat oficial procedura pentru alegerea șefilor plini, la patru luni de la eșecul anterior. Condițiile care trebuie să fie îndeplinite de candidați

Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător național de energie electrică și lider al pieței concurențiale a furnizării, a publicat, vineri, anunțul privind declanșarea procedurii de selecția a directorului general și directorului financiar, CEO si CFO, după ce procedura care avea data-limită pe 28 noiembrie, a eșuat. Anunțul vine după ce, la începutul lunii februarie, compania a publicat anunțul publicitar privind achiziția de servicii de recrutare care va asista Consiliul de Supraveghere/ Comitetul de Nominalizare și Remunerare în vederea selectării de candidați pentru cele două posturi din Directoratul Hidroelectrica S.A., ocupate în prezent intermediar.

Hidroelectrica, controlată de stat prin Ministerul Energiei, operează 188 centrale cu o capacitate hidroenergetică de 6,4 GW și deține și un parc eolian la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW.

Candidații eligibili

Anunțul privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea celor două poziții de membru în Directoratul companiei – Director General (CEO) și Director Financiar (CFO), a fost făcut, vineri, printr-o informare publicată pe site-ul companiei și printr-o informare pentru public și acționari la Bursa de Valori București (BVB).

Documentele publicate de companie includ condițiile ce trebuie întrunite de candidați, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit documentelor oficiale, candidaţii la postul de membru al Directoratului (CEO) pe care dorim să îi selectăm în procesul de selecție trebuie să întrunească în mod obligatoriu următoarele condiții:

a) au studii universitare absolvite (minim echivalent ISCED 6 – diplomă de licență) în domeniul științelor inginerești sau al științelor economice;

b) au experiență profesională de minim 7 ani;

c) au experienţă relevantă de cel puțin 5 ani în consultanţă în management sau în funcţii de conducere exercitate la nivelul autorităţilor publice ori în funcţii de administrator, respectiv de director, precum şi orice alte funcţii de conducere în cadrul întreprinderilor publice ori societăţilor din sectorul privat;

d) nivel de utilizare limba engleză – nivel mediu (B1-B2);

e) nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de irector al societății;

f) nu au fost destituiți sau revocaţi pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale într-o funcţie din cadrul unor instituţii publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat în ultimii 5 ani;

g) îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 și OUG nr. 109/2011 referitoare la calitatea de membru al directoratului;

h) nu au înscrisuri în cazierul fiscal;

i) nu au înscrisuri în cazierul judiciar;

j) au o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată printr-o adeverință medicală;

k) îndeplinesc toate criteriile cerute prin O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare.

Condiții care trebuie întrunite de candidați la postul de membru al Directoratului (CFO)

a) au studii universitare absolvite (minim echivalent ISCED 6 – diplomă de licență) în domeniul științelor economice;

b) au experiență profesională de minim 7 ani;

c) au experienţă relevantă de cel puțin 5 ani în consultanţă în management sau în funcţii de conducere exercitate la nivelul autorităţilor publice ori în funcţii de administrator, respectiv de director, precum şi orice alte funcţii de conducere în cadrul întreprinderilor publice ori societăţilor din sectorul privat;

d) au experiență de minim 5 ani în management sau în funcții de conducere în domeniul managementului financiar (director/manager economic, director/manager financiar, contabil șef), exercitate în cadrul societăților comerciale publice sau private, regiilor autonome;

e) experiență în domeniul Standardelor Internaționale de Raportare Financiară – IFRS;

f) au cel puțin o specializare/certificare profesională activă: auditor financiar (membru CAFR) și/sau expert contabil (membru CECCAR) și/sau consultant fiscal (membru CCF) și/sau membru ACCA-UK (schema profesională) și/sau membru CFA (Charterholder, Regular);

g) nivel de utilizare limba engleză – nivel mediu (B1-B2);

h) cunosc limba română – nivel avansat (C1-C2);

i) nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de director al companiei;

j) nu au fost destituiți sau revocaţi pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale într-o funcţie din cadrul unor instituţii publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat în ultimii 5 ani sau nu au avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

k) îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 și OUG nr. 109/2011 referitoare la calitatea de director;

l) nu au înscrisuri în cazierul fiscal;

m) nu au înscrisuri în cazierul judiciar;

n) au o stare de sănătate corespunzatoare funcției pentru care candidează, atestată printr-o adeverință medicală;

o) îndeplinesc toate criteriile cerute prin O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare.

Candidații interesați au la dipoziție o lună pentru a depune dosarele de candidatură, respectiv până la data de 20 aprilie, ora 17:00.

Procesul de selecție a candidaților are următoarele etape:

Depunerea dosarelor de candidatură: 30 zile de la data publicării anunțului de recrutare

Realizarea listei lungi: 5 zile de la expirarea perioadei de depunere a candidaturilor

Evaluarea dosarelor și realizarea listei scurte: 5-10 zile de la elaborarea listei lungi

Depunerea Declarațiilor de Intenție: 15 zile de la comunicarea includerii pe lista scurtă

Interviurile de selecție finală: 3-10 zile de la depunerea Declarației de Intenție

Ce înseamnă Jalonul 121

Procedura a fost reluată după demersul de anul trecut, cu proceduri separate pentru selecția celor doi directori, s-a soldat cu un eșec, chiar înainte de termenul-limită de 28 noiembrie, stabilit de oficialii de la Bruxelles pentru îndeplinirea obligațiilor asumate în Jalonul 121 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) privind guvernanța corporativă în companiile de stat din energie.

Hidroelectrica anunțase oficial în seara zilei de 26 noiembrie, o confirmare informațiilor obținute pe surse de Mediafax, că procedura de selecție se reia, după ce niciun candidat nu a reușit să întrunească toate condițiile pentru a fi ales director general, după eșecul procedurii pentru alegerea unui director financiar.

Îndeplinirea obligațiilor din PNRR, în acest caz numirea unor directori titulari, permitea deblocarea sumelor aferente din cea de-a treia tranșă de plată, în valoare totală de 809,4 milioane de euro, pentru care fondurile care fuseseră suspendate din luna martie.

Teoretic, Comisia Europeană avea termenul oficial pentru evaluarea îndeplinirii jaloanelor din PNRR la două luni de la termenul de 28 noiembrie.

În esență, Comisia trebuie să stabilească „amenda”, care poate fi de zeci de milioane de euro, pentru jaloanele pe care le consideră neîndeplinite. Cererea de plată cu numărul trei – respectiv verificarea îndeplinirii jaloanelor din PNRR – era încă în evaluare, potrivit informațiilor Mediafax de la Comisia Europeană cu zi înainte de termenul oficial de două luni pe care îl au specialiștii de la Bruxelles.

Jalonul 121 privind guvernanța corporativă a companiilor din sectorul energetic a fost unul cu provocări. Potrivit oficialilor, în ceea ce privește acest jalon, cu o valoare de 227,9 milioane de euro, autoritățile române au transmis lista cu numirile efectuate în posturile de conducere ale companiilor strategice, dar Hidroelectrica a fost menționată la excepții.