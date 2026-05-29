Comisar-șef de poliție, arestat după ce a fost prins în flagrant cu 50.000 de lei mită

Procurorii DNA susțin că polițistul ar fi cerut și primit 50.000 de lei de la un suspect într-un dosar de evaziune fiscală pentru intervenții în anchetă.
Oana Antipa
29 mai 2026, 15:31, Social
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat că Tribunalul București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui ofițer de poliție judiciară din cadrul Poliției Sectorului 3.

Decizia a fost luată vineri, după admiterea propunerii formulate de procurorii Secției de combatere a corupției din cadrul DNA.

Persoana vizată este Sîrbu Cătălin-George, comisar-șef de poliție în cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al Poliției Sectorului 3.

Acesta este cercetat pentru luare de mită și trafic de influență.

Acuzațiile procurorilor

Potrivit DNA, în luna mai, polițistul ar fi pretins suma de 50.000 de lei de la o persoană cercetată ca suspect într-un dosar de evaziune fiscală.

Procurorii susțin că banii ar fi fost solicitați în schimbul exercitării favorabile a atribuțiilor de serviciu.

Anchetatorii afirmă că polițistul ar fi promis influențarea unor acte de urmărire penală și efectuarea părtinitoare a altor activități din dosarul penal.

Prins în flagrant

Potrivit DNA, joi, comisarul-șef ar fi primit întreaga sumă de 50.000 de lei de la persoana respectivă.

În acel moment, procurorii anticorupție au organizat și constatat infracțiunea în flagrant.

DNA a precizat că inculpatului i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile formulate împotriva sa.

Procedura a fost realizată în conformitate cu prevederile articolului 309 din Codul de procedură penală. Ancheta este în desfășurare.

