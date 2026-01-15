Zi bună la Bursa de la București: majoritatea acțiunilor din BET au închis pe plus

Indicele principal al Bursei de la București, BET, a crescut joi cu 1,45%, într-o sesiune în care majoritatea acțiunilor mari listate au închis pe plus. Creșterea a fost susținută în special de sectorul bancar și de cel energetic.

Puține acțiuni pe minus

Cele mai bune evoluții le-au avut Banca Transilvania și Hidroelectrica, cu creșteri de peste 3%. Tot pe plus au închis Electrica, Fondul Proprietatea, Transelectrica, Digi Communications.

Pe minus au închis BRD, Romgaz și Premier Energy, însă scăderile au fost reduse, de sub 1%, și nu au schimbat direcția generală a pieței.

Energia și investițiile, pe plus

Pe aceeași direcție a evoluat și BET-TR, indicele care include și dividendele acordate investitorilor, care a crescut tot cu 1,45%.

BET-XT, indicele care cuprinde cele mai importante 30 de companii listate la BVB, a avansat cu 1,51%, confirmând creșterea pieței.

Un avans mai consistent a fost consemnat de BET-FI, indicele societăților de investiții, care a urcat cu 2,65%, semn al unui interes mai ridicat pentru acest segment al pieței. În același timp, BET-NG, indicele companiilor din energie, a crescut cu 1,14%, reflectând evoluțiile bune din acest sector.

Creșteri și în sectorul financiar

Și alți indici ai Bursei de la București au închis pe verde. BET-EF, indicele care urmărește companiile din sectorul financiar, a crescut cu 1,41%, BET-BK, indicele sectorului bancar, a avansat cu 1,38%, iar ROTX, indicele regional care include și Bursa de la București, a urcat cu 1,48%.

Evoluții diferite pe piața AeRO

Pe piața AeRO, destinată companiilor mai mici și aflate în dezvoltare, evoluțiile au fost mai volatile, cu fluctuații vizibile ale prețurilor. Indicele BETAeRO a crescut cu 1,05%, dar variațiile au fost mai puternice de la o companie la alta.

Avansuri de până la 9%

Mai multe acțiuni au înregistrat creșteri semnificative, de peste 5–9%, într-o singură zi. Printre cele mai mari avansuri s-au aflat Foraj Sonde, care a urcat cu aproape 10%, și Unirea Shopping Center, cu o creștere de peste 8%. Evoluții semnificative au fost înregistrate și de SIPEX, MAM Bricolaj, Norofert și Agroserv Măriuța, care au închis ședința cu aprecieri de câteva procente.

La polul opus, unele titluri au înregistrat scăderi vizibile. Firebyte Games a pierdut peste 7%, Bucur a scăzut cu aproximativ 5%, iar Comvex a închis pe minus, cu o corecție de aproape 3%.

Aceste evoluții diferite reflectă specificul pieței AeRO, unde volumele mai mici pot duce la variații ample de preț de la o zi la alta.

Per ansamblu, sesiunea de tranzacționare s-a încheiat pozitiv, cu creșteri susținute și fără mișcări bruște în piață.