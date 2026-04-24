Ambulanță lovită de tren în Timiș. Pacientul și cei membri ai echipajului au ajuns la spital

O ambulanță SMURD a fost lovită vineri seara de un tren la o trecere de de nivel cu calea ferată din localitatea Urseni, județul Timiș. Pacientul și cei trei membri ai echipajului au fost duși la spital.
Ambulanță lovită de tren în Timiș. Pacientul și cei membri ai echipajului au ajuns la spital
Foto: Emanuel Titus Iliesi/MediafaxFoto
Cosmin Pirv
24 apr. 2026, 21:35, Social

Potrivit ISU Timiș, accidentul a avut loc în jurul orei 20.10 la trecerea de nivel cu calea ferată în localitatea Urseni.

În timp ce se deplasa spre spital cu un pacient, autospeciala SMURD tip B din cadrul Detașamentului 1 Timișoara a intrat în coliziune cu un tren.

În urma impactului, pacientul și cei trei membri ai echipajului au fost transportați la UPU SMURD.

Două victime, un membru al echipajului SMURD și pacientul, acuzau traumatisme ușoare, iar ceilalți doi membri ai echipajului au fost duși la spital pentru investigații suplimentare.

Șoferul autospecialei și conductorul trenului au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

IPJ Timiș anunță că în acest caz a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cele trei mari reforme pe care vrea să le treacă rapid Ilie Bolojan fără miniștrii PSD
G4Media
Tudor Gheorghe, declarații pentru Gândul: “Nu e nicio problema! Turneul merge mai departe”. Unde va concerta maestrul în zilele următoare
Gandul
Ramona Olaru și Steve Ant s-au despărțit! SEMNELE care prevesteau ruptura
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Cum au reușit avocații să țină pe loc procesele lui Costel Alexe. Este singurul șef de consiliu județean în funcție cu două dosare de corupție în instanțe
Libertatea
Salată caldă de cartofi noi cu leurdă. Bucătarul Bărbosu’ a detaliat rețeta completă
CSID
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru prioritate?
Promotor