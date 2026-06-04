Cum să scapi de iedera invazivă folosind trei ingrediente comune în bucătărie

Specialiștii în grădinărit sugerează o soluție casnică ce poate eradica iedera „gravă și invazivă”, folosind doar trei ingrediente comune din bucătărie, potrivit Express.

Planta cățărătoare veșnic verde este renumită pentru aderența sa pe ziduri, garduri și copaci.

De ce trebuie eliminată iedera

Deși oferă anumite beneficii pentru mediu, cum ar fi refugiul păsărilor, iedera poate copleși alte plante. Ea poate eroda mortarul din pereții mai vechi și poate bloca lumina soarelui. De asemenea, răspândirea necontrolată a iederii poate pune în pericol copacii, prin creșterea în greutate și concurența pentru lumina soarelui și apă.

Metoda tipică de combatere a plantei implică utilizarea de substanțe chimice dure, potrivit sursei citate. Însă, specialiștii de la Drip Works recomandă o soluție simplă, la îndemâna oricui.

Gestionarea iederii diferă în funcție de locul în care s-a instalat în grădină. Pentru pereți, experții recomandă o soluție spray cu oțet.

Amestec obținut din ingrediente comune în orice casă

„Dacă doriți un zid de grădină fără iederă, aceasta este o modalitate eficientă și naturală de a scăpa de ea”, sfătuiesc experții. Aceștia recomandă un amestec din oțet de mere, sare și detergent de vase. Specialiștii susțin că s-a „dovedit a fi cea mai bună soluție pentru a ucide iedera”, potrivit sursei.

Prepararea spray-ului este simplă. Amestecați aproximativ 4 litri de oțet de mere, o lingură de sare și aproximativ două linguri de detergent de vase.

Atât oțetul de mere, cât și oțetul alb pot fi folosite pentru a elimina iedera. Oțetul de mere are un potențial mai eficient, datorită compușilor suplimentari dincolo de acidul acetic.

Înainte de utilizare, este esențial să închideți capacul amestecului și să îl agitați bine. La fel de important este să purtați mănuși de grădinărit, bluze cu mânecă lungă și cizme pentru o protecție adecvată pe tot parcursul procesului, mai precizează sursa.

Soluția trebuie să acopere iedera cel puțin cinci zile

Se recomandă ca soluția de oțet să acopere bine plantele de iederă timp de cel puțin cinci zile. Formula lichidă acționează ca un erbicid natural. Aceasta absoarbe umezeala din frunzele de iederă. De asemenea, ajută la descompunerea stratului protector de ceară.

„După cinci până la șase zile, folosiți foarfece de grădină și un ferăstrău de grădinărit pentru a îndepărta iedera moartă”, precizează experții.

Dacă vreun frunziș supraviețuiește aplicării prin pulverizare, procesul poate fi repetat până când iedera este eliminată complet.

Ulterior, este esențial să extrageți rădăcinile. Iedera va crește din nou dacă rămâne în urmă chiar și un mic fragment de rădăcină, mai arată sursa.