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Toți ochii pe Messi. Argentina poate obține calificarea în fazele eliminatorii ale Mondialului în meciul cu Austria. Ce spune Scaloni

Campioana mondială Argentina poate deveni astăzi una dintre primele echipe calificate în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale 2026.
Toți ochii pe Messi. Argentina poate obține calificarea în fazele eliminatorii ale Mondialului în meciul cu Austria. Ce spune Scaloni
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
22 iun. 2026, 14:30, Sport
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Lionel Messi și colegii săi înfruntă Austria, în timp ce Franța lui Kylian Mbappé și Norvegia lui Erling Haaland joacă, la rândul lor, meciuri importante pentru calificare, potrivit Reuters.

Argentina întâlnește Austria în cel de-al doilea meci din Grupa J, pe stadionul din Dallas. Ambele formații au câștigat partidele de debut și conduc grupa. O nouă victorie le-ar asigura argentinienilor calificarea în optimile de finală.

Lionel Messi vine după un debut spectaculos la turneu. Starul Argentinei a reușit un hat-trick în victoria cu 3-0 împotriva Algeriei.

Austria a început competiția cu un succes, 2-1, în fața Iordaniei.

Scaloni: „Va fi un meci complicat”

Selecționerul Lionel Scaloni a avertizat că Austria va fi unul dintre cei mai dificili adversari întâlniți până acum.

„Austria are jucători foarte buni. Este o echipă care pune presiune și joacă direct. Va fi un meci complicat”, a declarat tehnicianul.

Acesta a subliniat că la Cupa Mondială nu există adversari ușori. „Ambele echipe au câștigat primul meci. Cred că acest lucru va face spectacolul și mai interesant”, a spus Scaloni.

Antrenorul Argentinei consideră că marile favorite vor ajunge în fazele superioare ale competiției. „Marile puteri vor fi acolo. Va fi un Campionat Mondial foarte dificil”, a afirmat selecționerul.

Pauzele de hidratare schimbă strategia meciurilor

Scaloni a vorbit și despre pauzele de hidratare introduse din cauza temperaturilor ridicate.

Acesta spune că întreruperile modifică planul tactic al unei partide. „Tot ceea ce am pregătit se poate schimba după primele 22-23 de minute”, a explicat selecționerul.

„Analizăm jocul și căutăm soluții. Este ca o pauză între reprize, doar că apare în timpul meciului”, a adăugat el. Potrivit tehnicianului, echipele încă încearcă să se adapteze acestei situații.

Mbappé și Haaland, în alte dueluri decisive

Tot luni, Franța o va întâlni pe Irak în Grupa I. După victoria din primul meci, campioana din 2018 poate face un pas important spre calificarea în optimi. Toți ochii vor fi și asupra lui Kylian Mbappé, liderul ofensiv al francezilor.

În aceeași grupă, Norvegia va înfrunta Senegal într-un duel cu miză uriașă. Formația nordică, condusă de Erling Haaland, are nevoie de un rezultat pozitiv pentru a rămâne în cursa pentru calificare.

Rezultatele meciurilor de luni pot stabili primele echipe calificate matematic în fazele eliminatorii ale Campionatului Mondial 2026 și pot clarifica situația în grupele I și J.

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