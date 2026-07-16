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Carlos Alcaraz, inclus pe lista participanților la Cincinnati Open. Spaniolul poate reveni după accidentare

Carlos Alcaraz a fost inclus pe lista participanților la Cincinnati Open 2026, turneu la care este campion en-titre. Spaniolul ar putea astfel reveni în competiții după accidentarea din luna aprilie.
Carlos Alcaraz, inclus pe lista participanților la Cincinnati Open. Spaniolul poate reveni după accidentare
Sursa foto: ABACAPRESS/Hepta via Mediafax Foto
Cosmin Pirv
16 iul. 2026, 18:07, Sport
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Campionul en titre Carlos Alcaraz figurează pe lista participanților anunțată de organizatorii turneului de la Cincinnati de luna viitoare.

Accidentat la mână în aprilie, spaniolul de 23 de ani, de șapte ori campion de Grand Slam, nu a putut să-și apere titlul de la Roland Garros și a ratat, de asemenea, turneul de la Wimbledon, în timp ce își continua recuperarea, scrie Reuters.

Ajuns în această săptămână pe locul trei mondial, în cădere cu o poziție, Alcaraz poate să-și apere titlul la Cincinnati în august, marcând astfel revenirea sa pentru prima dată de la retragerea de la Openul de la Barcelona din aprilie.

Carlos Alcaraz deține titlul la Cincinnati

Alcaraz a câștigat titlul de la Cincinnati anul trecut după ce Jannik Sinner s-a retras din finală.

Numărul unu mondial, Jannik Sinner, va concura și el la Cincinnati.

Italianul a câștigat toate cele cinci turnee ATP Masters 1000 disputate anul acesta și și-a apărat cu succes titlul de la Wimbledon în această lună.

Cincinnati Open se va desfășura în perioada 13-23 august.

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