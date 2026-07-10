Război total în lumea tech: Apple acuză compania din spatele ChatGPT că i-a furat secretele pentru „ucigașul iPhone”

Procesul a fost depus vineri, 10 iulie, la o instanță federală din California și marchează deteriorarea puternică a relației dintre două dintre cele mai importante companii din Silicon Valley, potrivit Financial Times.

„Au apărut dovezi semnificative care sugerează că persoane angajate de OpenAI au preluat în mod nelegal informații secrete și confidențiale ale Apple privind tehnologii, procese și produse nelansate”, susține Apple.

Compania afirmă că va lua toate măsurile necesare pentru a proteja munca angajaților și proprietatea intelectuală dezvoltată în interiorul grupului.

Apple acuză un „model de conduită” tolerat la vârful OpenAI

Apple susține în plângerea depusă în instanță că incidentele descoperite nu sunt cazuri izolate, ci fac parte dintr-un presupus „model de conduită” care ar fi devenit normal în cadrul OpenAI și care ar fi fost încurajat sau tolerat de conducerea companiei.

În centrul procesului se află Tang Tan, actualul director pentru hardware al OpenAI, și Chang Liu, fost inginer Apple. Ambii sunt acuzați că ar fi avut acces la informații legate de unele dintre cele mai sensibile proiecte ale producătorului iPhone.

Tang Tan a lucrat timp de aproximativ 24 de ani la Apple și a ocupat inclusiv funcția de vicepreședinte pentru designul produselor iPhone și Apple Watch. El a plecat din companie la începutul anului 2024 pentru a se alătura proiectului de hardware coordonat de fostul director de design al Apple, Jony Ive.

Apple susține că Tan ar fi discutat cu reprezentanții OpenAI înainte de a părăsi compania și ar fi transmis informații confidențiale despre furnizorii Apple.

Mai mult, acesta ar fi folosit ulterior informațiile interne ale fostului angajator pentru a obține date suplimentare de la candidații recrutați de OpenAI.

Angajații Apple, chemați cu proiecte și prototipuri la interviuri

Potrivit acuzațiilor, Tang Tan și OpenAI le-ar fi cerut unor angajați Apple care participau la interviuri de recrutare să aducă proiecte digitale, componente sau prototipuri dezvoltate în cadrul companiei.

Materialele ar fi fost prezentate în timpul unor sesiuni de tip „show and tell” și al unor discuții tehnice aprofundate.

Apple afirmă că OpenAI ar fi folosit astfel procesul de recrutare nu doar pentru a atrage specialiști, ci și pentru a obține informații despre tehnologiile și produsele la care lucra concurentul său.

Un fost inginer ar fi exploatat o vulnerabilitate după plecarea de la Apple

Celălalt angajat menționat în proces, Chang Liu, a lucrat ca inginer electric la Apple și ar fi fost implicat în unele dintre cele mai sensibile programe de dezvoltare ale companiei. El s-a alăturat OpenAI în ianuarie 2026.

Apple susține că Liu nu ar fi returnat cel puțin un dispozitiv de serviciu și că nu ar fi oferit clarificări privind respectarea procedurilor obligatorii la încetarea contractului.

Fostul inginer ar fi folosit inclusiv computerul unei prietene care încă lucra la Apple pentru a accesa secrete comerciale. El ar fi sfătuit-o cum să copieze documentele fără ca operațiunile să fie detectate de sistemele de securitate ale companiei.

După plecarea de la Apple, Liu ar fi descoperit și exploatat o vulnerabilitate a sistemului intern de stocare, descărcând zeci de documente confidențiale. Într-un mesaj prezentat în dosar, acesta ar fi scris că a constatat că încă putea accesa rețeaua companiei.

OpenAI pregătește un rival pentru iPhone

Procesul apare în momentul în care OpenAI încearcă să intre pe piața dispozitivelor electronice, dominată de companii precum Apple, Google și Samsung.

În 2025, OpenAI a preluat io, studioul de design condus de Jony Ive, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 6,4 miliarde de dolari. Echipa lucrează la o nouă generație de dispozitive prin care utilizatorii să poată interacționa cu inteligența artificială, fără ca OpenAI să prezinte până acum forma sau caracteristicile exacte ale produsului.

Apple susține că divizia hardware a OpenAI a fost construită pe o fundație „șubredă”, bazată pe folosirea ilegală a secretelor sale comerciale.

De la parteneriat la confruntare în instanță

Apple și OpenAI au devenit partenere în 2024, când ChatGPT a fost integrat în Siri și în alte instrumente disponibile pe iPhone, iPad și Mac. Utilizatorii puteau trimite anumite solicitări către ChatGPT direct prin intermediul asistentului Apple.

Relația dintre cele două companii s-a răcit însă pe măsură ce acestea au început să intre pe piețele tradiționale ale celeilalte.

Apple și-a prezentat în iunie 2026 noua generație Siri AI, dezvoltată cu ajutorul modelelor Gemini ale Google, în timp ce OpenAI și-a intensificat recrutările din cadrul Apple și planurile pentru propriile dispozitive.

Apple afirmă că a lansat la începutul anului o investigație internă și că a avertizat OpenAI în legătură cu informațiile descoperite, fără să primească un răspuns.

Prin acțiunea în instanță, Apple solicită ca OpenAI, Tang Tan și Chang Liu să nu distrugă dovezi legate de presupusul furt și să returneze toate copiile documentelor și secretelor comerciale ale companiei.

Producătorul iPhone cere, de asemenea, despăgubiri sau redevențe pentru orice tehnologii și produse realizate prin folosirea informațiilor despre care susține că au fost însușite ilegal. Acuzațiile nu au fost încă analizate pe fond de instanță, iar persoanele și compania vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.