Cine poate cumpăra acțiuni la SpaceX, compania lui Elon Musk

SpaceX este deținută în prezent de Musk și de alți investitori privați, dar aceștia lansează ceea ce se numește o ofertă publică inițială, sau IPO, arată BBC.

Vineri, milioane de acțiuni noi ale companiei vor începe să fie tranzacționate pe bursă. IPO-ul are ca scop strângerea unei sume uriașe de bani, cel puțin 75 de miliarde de dolari.

Oferă investitorilor șansa de a cumpăra acțiuni într-o afacere ale cărei activități variază de la explorarea spațiului și comunicațiile prin satelit până la site-ul de socializare X și controversata platformă de IA Grok.

SpaceX este separată de cea mai cunoscută companie a lui Musk, producătorul de mașini electrice Tesla.

Musk intenționează să utilizeze fondurile suplimentare pe care le strânge pentru a extinde activitățile actuale ale SpaceX, dar și pentru a finanța noi proiecte viitoare: exploatarea minieră a asteroizilor, colonizarea planetei Marte și amplasarea de centre de date de IA în spațiu.

Prospectul de vânzare în stil science-fiction afirmă că oamenii trebuie să evite „aceeași soartă ca a dinozaurilor” și să planifice o „eră a abundenței” bazată pe spațiu, deoarece „lumina conștiinței” nu va fi legată de o singură planetă.

Există mult scepticism cu privire la fezabilitatea unora dintre aceste ambiții. Dar susținătorii lui Musk spun că el i-a învins pe sceptici și înainte.

Dacă vânzarea de acțiuni se va desfășura conform planului, aceasta l-ar putea transforma într-un trilionar.

Poate oricine să cumpere acțiuni?

Acțiunile SpaceX vor fi tranzacționate pe piața Nasdaq din New York, axată pe tehnologie, iar unele dintre marile instituții de investiții globale vor cumpăra probabil acțiuni.

Persoanele fizice vor avea șansa să solicite cumpărarea prin intermediul anumitor platforme de investiții și brokeri. Acțiunile sunt alocate în funcție de cerere înainte de începerea tranzacționării.

Sunt disponibile peste 550 de milioane de acțiuni. SpaceX a anunțat că speră să le vândă la 135 de dolari fiecare. Investitorii trebuie să decidă dacă consideră că acțiunile valorează atât de mult.

Iar odată ce vor începe tranzacționarea, valoarea lor ar putea crește sau scădea rapid, în funcție de faptul dacă piața în ansamblu consideră că prețul inițial a fost prea mic sau prea mare.

SpaceX urmează să fie evaluată la aproximativ 1,75 trilioane de dolari. Astfel, ar face-o mai mare decât rivalii Anthropic și OpenAI, dar mai mică decât giganții tehnologici precum Alphabet (Google), Apple, Microsoft și Amazon.

În ceea ce privește deciziile companiei, Musk va deține în continuare peste 80% din drepturile de vot după vânzarea acțiunilor, doar puțin mai puțin decât deține în prezent. El va decide în continuare cine conduce compania și strategia generală a acesteia.