Nvidia scrie istorie pe Wall Street. Cea mai valoroasă companie din lume tocmai a atins un prag fără precedent

Cererea fără precedent pentru cipurile AI ale companiei a propulsat valoarea de piață a companiei în stratosferă, la 5 trilioane de dolari. Etapa importantă, pe care Nvidia a atins-o la deschiderea de miercuri, vine la doar trei luni după ce compania a depășit pragul de 4 trilioane de dolari. Nvidia a avut nevoie de aproximativ 13 luni pentru a trece de la o valoare de 3 trilioane de dolari la 4 trilioane de dolari, transmite CNN.

Acțiunile companiei au crescut cu 3% după deschiderea pieței miercuri

Acțiunile Nvidia au câștigat aproximativ 50% în 2025 și s-au situat aproape sau în fruntea celor mai performante acțiuni din S&P 500 de ani de zile, pe măsură ce investițiile în inteligența artificială continuă să alimenteze ascensiunea fulminantă a producătorului de cipuri.

Marți, acțiunile Nvidia au crescut după ce CEO-ul Jensen Huang a prezentat o viziune asupra viitorului companiei, în care cipurile acesteia ar fi integrate în tot, de la turnuri de telefonie mobilă la fabrici robotizate și mașini autonome. Huang, în primul său discurs la conferința GTC AI a companiei, care a avut loc marți la Washington, l-a lăudat pe Trump.

Cipurile AI ale Nvidia sunt esențiale pentru alimentarea centrelor de date care rulează această tehnologie. Compania joacă un rol central în boom-ul AI nu doar datorită cipurilor care îi aduc venituri uriașe, ci și datorită investițiilor pe care le face în alți jucători importanți.

Marți, un alt gigant tehnologic, Apple, a depășit pragul de 4 trilioane de dolari. Este un semn că iPhone-ul este încă suficient pentru a entuziasma consumatorii și Wall Street, chiar dacă compania a rămas în urmă în cursa AI.

Între timp, Nvidia și liderul în domeniul AI, OpenAI, au anunțat recent o nouă colaborare importantă, în cadrul căreia producătorul ChatGPT va cumpăra cipuri în valoare de miliarde de dolari în schimbul unei investiții de 100 de miliarde de dolari din partea Nvidia, care va fi realizată în timp. Nvidia a anunțat, de asemenea, o investiție de 5 miliarde de dolari în producătorul de cipuri Intel, care se află în dificultate.