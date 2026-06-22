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China impune restricții pentru zeci de companii americane

China a anunțat luni că va sancționa zeci de companii americane, în special din sectoarele apărării și aerospațial, la o lună după vizita președintelui Donald Trump la Beijing, care a avut ca scop atenuarea tensiunilor dintre cele două puteri. Autoritățile chineze au prezentat aceste măsuri parțial ca răspuns la o listă neagră a companiilor chineze publicată de Departamentul Apărării al SUA.
China impune restricții pentru zeci de companii americane
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
22 iun. 2026, 06:01, Știri externe
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În urmă cu două săptămâni, Pentagonul a publicat o listă actualizată cu zeci de entități considerate „companii militare chineze” care operează direct sau indirect în Statele Unite. În special, a adăugat giganții chinezi Alibaba (comerț electronic), Baidu (internet) și BYD (vehicule electrice) la o listă anterioară, potrivit Le Figaro.

Ca represalii, China a anunțat luni că a inclus zece companii și entități americane pe lista organizațiilor cărora le interzice exporturile de bunuri cu dublă utilizare, atât civile, cât și militare. „Este interzis oricărei organizații sau persoane din orice țară sau regiune să transfere sau să furnizeze acestor entități articole cu dublă utilizare originare din China; orice activitate de export în curs trebuie să înceteze imediat”, a declarat Departamentul Comerțului într-un comunicat. Printre companiile vizate se numără AVEOX și Red Cat.

Aceste măsuri au fost luate „ca răspuns la actul inacceptabil al guvernului SUA de a adăuga noi entități pe așa-numita «listă de companii militare chineze»”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului Comerțului într-o altă declarație.

Restricții pentru agențiile guvernamentale

China a anunțat, de asemenea, luni, o interdicție pentru agențiile sale guvernamentale și autoritățile locale de a achiziționa produse de la 46 de companii americane în cadrul contractelor de achiziții publice. „Cumpărătorilor nu li se permite să achiziționeze produse fabricate de aceste companii”, a explicat Ministerul Finanțelor într-un comunicat. Interdicția vizează în mod specific mai multe entități ale Lockheed Martin și Raytheon, precum și divizia de spațiu, apărare și securitate a Boeing.

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