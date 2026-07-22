Senatul intră în sesiune extraordinară pentru PNRR și TVA redus la locuințe. Termenul pentru aplicarea cotei de 9% ar putea fi prelungit

Mircea Abrudean a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, că Senatul va fi convocat în sesiune extraordinară în perioada 27-31 iulie. Pe ordinea de zi vor fi incluse atât proiectele necesare îndeplinirii jaloanelor asumate prin PNRR, dar și două inițiative legislative privind situația creată la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), care afectează aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințe.

Mircea Abrudean a propus ca toate formațiunile politice să susțină o singură soluție legislativă, astfel încât Parlamentul să poată adopta rapid măsura necesară. În plus, el a subliniat că eventualele întârzieri generate de probleme administrative la ANCPI nu trebuie transferate asupra cumpărătorilor care și-au respectat obligațiile prevăzute de lege.

„Pe agenda sesiunii extraordinare vor figura și două proiecte de lege referitoare la situația creată la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care afectează aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințe. Am propus ca toate forțele politice să se alinieze în jurul unei singure soluții, astfel încât să fie adoptată cea mai bună variantă. Soluția este prelungirea cu un termen rezonabil, cel mai probabil până la 31 august, astfel încât oamenii care au semnat contracte și și-au făcut planuri în baza legislației în vigoare să nu suporte consecințele unui blocaj administrativ care nu le este imputabil”, a scris președintele Senatului pe Facebook.

ANCPI, ținta unui atac cibernetic

Săptămâna trecută, ANCPI a fost ținta unui atac cibernetic. Începând de marți, 14 iulie, toate sistemele informatice administrate de ANCPI sunt indisponibile. Printre acestea se numără aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra, dar și adresele oficiale de e-mail.

Blocarea e-Terra afectează operațiuni esențiale din piața imobiliară. Prin sistem sunt procesate înscrierile și modificările din cărțile funciare, cererile de intabulare, extrasele necesare tranzacțiilor și documentele solicitate de notari sau instituțiile financiare.

Extrasul de carte funciară prezintă situația cadastral-juridică a unui imobil, inclusiv suprafața, dreptul de proprietate și eventualele sarcini existente. Fără acces la aplicațiile ANCPI, numeroase tranzacții, credite și proceduri administrative nu pot fi finalizate în condiții normale.

Atacul este investigat în prezent de autoritățile competente, anunță instituția, iar cauza și circumstanțele incidentului sunt analizate de instituțiile statului pentru a afla cine se află în spatele operațiunii.

Două inițiative la Senat privind prelungirea termenului de aplicare a TVA de 9% pentru locuințe

În prezent, la Senat, sunt înregistrate două inițiative legislative privind prelungirea termenului de aplicare a TVA de 9% pentru locuințe.

Unul dintre proiecte a fost inițiat de doi senatori AUR și prevede că livrarea locuințelor și autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare „se pot finaliza în cel mult 30 de zile calendaristice de la reluarea integrală, la nivel național, a funcționării sistemelor informatice necesare operațiunilor de cadastru, publicitate imobiliară și activității notariale”.

Cel de-al doilea proiect de lege privind prelungirea termenului de aplicare a TVA-ului redus la locuințe a fost depus de senatorul PSD Daniel Zamfir.