Tánczos Barna: Nicușor Dan e un președinte echidistant / Nu m-aș fi așteptat să-l apere pe Bolojan

„Domnul președinte Nicușor Dan, spre deosebire de alți președinți, are o poziție echidistantă față de principalele partide mari. Acum, față de UDMR este o abordare total corectă din toate punctele de vedere, dar nu contăm noi neapărat în ecuația aceasta. Foarte important pentru președinte este cum gestionează partidele mari.

Aici, având nevoie de o coaliție pro-europeană, anul trecut a pornit cu dreptul în această abordare echidistantă, văd că se continuă aceeași abordare și lasă lucrurile la negocieri, la canale de comunicare, de dialog deschise, către toate formațiunile politice din care am putea să reconstruim o coaliție majoritară. Din acest punct de vedere, Dan are o contribuție semnificativă”, a declarat vice-premierul.

În opinia sa, această abordare ar putea facilita apariția unei soluții politice într-un moment de blocaj.

„De la el ar putea veni soluția. Poate să genereze mai ușor o soluție, având această abordare echidistantă. Nu m-aș fi așteptat să-l apere pe Bolojan tocmai pentru că are această abordare echidistantă. Are probabil o părere personală despre situație, dar, ca președinte al României, nu își exprimă părerea personală sau opțiunea personală, pentru că nu asta contează în momentul de față. Contează foarte mult rolul instituțional și această capacitate de a păstra canale de comunicare, de dialog, deschise cu toată lumea”, a afirmat acesta.