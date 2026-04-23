Tánczos Barna: În România, media de viață a unui guvern este între 8 și 10 luni

Durata de viață a guvernelor din România rămâne una redusă, iar instabilitatea politică pare să fie mai degrabă o regulă decât o excepție. Declarațiile recente ale lui Tánczos Barna scot în evidență o realitate care persistă de aproape două decenii.
Tánczos Barna: Nu cred că se va ajunge vreodată în România la alegeri anticipate
Tánczos Barna: Nu cred că se va ajunge vreodată în România la alegeri anticipate
„Prețurile la carburanți s-au stabilizat, dar criza politică amenință PNRR”, afirmă Tánczos Barna
„Prețurile la carburanți s-au stabilizat, dar criza politică amenință PNRR”, afirmă Tánczos Barna
Vicepremierul Tanczos Barna: „Reducerile de cheltuieli și austeritatea nu rezolvă o criză bugetară”
Vicepremierul Tanczos Barna: „Reducerile de cheltuieli și austeritatea nu rezolvă o criză bugetară”
Tánczos Barna: Nicușor Dan e un președinte echidistant / Nu m-aș fi așteptat să-l apere pe Bolojan
Tánczos Barna: Nicușor Dan e un președinte echidistant / Nu m-aș fi așteptat să-l apere pe Bolojan
Tanczos Barna: Nu o să fie nominalizată nici de la PSD, nici de la AUR o persoană care ar propune o coaliție PSD-AUR
Tanczos Barna: Nu o să fie nominalizată nici de la PSD, nici de la AUR o persoană care ar propune o coaliție PSD-AUR
Mădălina Dinu
23 apr. 2026, 21:36, Politic

Acesta a explicat că negocierile pentru formarea unei coaliții sunt complicate, dar adevărata problemă apare ulterior, în menținerea acesteia în timp. Statistic, guvernele nu reușesc să depășească pragul de 10 luni.

„Când intrăm în statistica clasică românească, unde media de viață a unui guvern este între 8 și 10 luni, ceva de genul acesta. Din păcate, nu reușește Parlamentul României și partidele politice. Nu reușesc să reziste mai mult decât media, de 10 luni”, a declarat Tánczos la Digi24.

Viceprim-ministrul, proaspăt numit ministru MADR, a subliniat că există și excepții, însă acestea sunt rare și nu schimbă tendința generală. Chiar și în aceste cazuri, durata mai mare nu este neapărat un semn de stabilitate sistemică.

„Sunt câteodată guverne care stau un an și jumătate. Eu cred că am bătut un record absolut de 2 ani și jumătate la Ministerul Mediului, într-o guvernare precedentă. Dar nu este o chestiune caracteristică unui ministru să stea ani de zile la minister”, a spus acesta.

Instabilitatea guvernamentală nu este, în opinia sa, un lucru benefic, iar fenomenul s-a repetat constant în ultimii ani, fără ca sistemul politic să reușească să se stabilizeze.

„Nu este un lucru bun. Din păcate, aceasta este realitatea românească din 2004 încoace. Ultimul guvern care, cap-coadă, și-a dus mandatul la bun sfârșit a fost, cred, guvernul Năstase. Din 2005 încoace, niciun guvern nu a reușit acest lucru. Este realitatea politică românească, din păcate”, a afirmat viceprim-ministrul.

 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cele trei mari reforme pe care vrea să le treacă rapid Ilie Bolojan fără miniștrii PSD
G4Media
Lia Olguţa Vasilescu: „Toată propaganda #rezist rostogolește în buclă știrea că am cerut demisia lui Sorin Grindeanu de la șefia Camerei Deputaților”/”Eu zic să începem cu Ilie Bolojan mai întâi…”
Gandul
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5 ani
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Ce se întâmplă cu noul lider suprem Mojtaba Khamenei, care nu a mai fost văzut dinainte de război: noi informații despre starea sa de sănătate. Cine conduce, de fapt, în Iran
Libertatea
Descoperirea IREALĂ făcută de un medic în corpul unei femei. A trăit 30 de ani cu obiectul străin: „Migrase și stătea cuminte în plămân”
CSID
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor