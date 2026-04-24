Ilie Bolojan despre ministerele PSD: Scopul nu este să faci o acțiune antipolitică. Oamenii slabi, indiferent de culoarea politică trebuie înlocuiți

Premierul Ilie Bolojan a reafirmat că angajații din ministerele ce au fost conduse de PSD vor fi evaluați de noii miniștri ce vor avea în vedere evaluarea competețelor profesionale nu apartenența politică
Sursa foto: Captură Video
Laurentiu Marinov
24 apr. 2026, 13:42, Politic

Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat vineri, la Europa FM că miniștrii care vor prelua portofoliile de la demisionarii din PSD vor avea sarcina de a evalua personalul fără a declanșa o acțiune antipolitică. Doar cei incompetenți sau rău intenționați, indiferent de culoarea politică vor fi înlăturați din ministere.

„Am spus și în ședința de guvern de joi de ieri că fiecare ministru care va prelua noile portofolii trebuie să facă o analiză a oamenilor, dacă sunt oameni care sunt incompetenți sau rău intenționați, trebuie să fie înlocuiți.

Scopul nu este să faci o acțiune antipolitică de pe-o zi pe alta, pentru că nu rezolvă problemele de fond. Scopul este ca oamenii competenți să fie puși la treabă, să fie respectați, să se lucreze cu ei, iar oamenii care sunt slabi, indiferent de culoarea politică, trebuie înlocuiți din funcție sau oamenii care creează probleme. Asta va fi abordarea”, a declarat premierul Bolojan.

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cele trei mari reforme pe care vrea să le treacă rapid Ilie Bolojan fără miniștrii PSD
G4Media
O barmaniță din Moscova, acuzată de blasfemie. A dat o interpretare „specială” unui cozonac tradițional Kulich de Paște. „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta” / Avocat: „Până în 2030, Rusia va fi ca Spania medievală, unde Inchiziția persecuta ereticii”
Gandul
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Frank Elbers, jurnalist olandez: „România ar trebui să conștientizeze importanța integrării timpurii a migranților economici din Asia de Sud-Est”
Libertatea
3 zodii chinezești sunt norocoase din punct de vedere financiar pe 24 aprilie. Te numeri printre ele?
CSID
2026: Ca șofer, trebuie să oprești dacă pietonul este pe sensul opus?
Promotor