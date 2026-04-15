Ministrul Muncii despre majorarea salariilor bugetarilor: „Principalele creşteri să fie în zona de bază, pentru cei care au salariile cele mai mici”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit miercuri despre modul în care vor fi stabilite viitoarele majorări salariale din sectorul public. Potrivit acestuia, creșterile nu vor avea loc la întâmplare, ci vor depinde de mai mulți indicatori economici, precum evoluția economiei, inflația și limitele bugetare ale statului.

„Vor trebui să crească şi salariile în sistemul bugetar. Un mecanism de creştere bazat pe un cuantum pe care Ministerul Muncii şi Ministerul de Finanţe îl vor stabili raportat la, de exemplu, creşterea economică, nivelul inflaţiei, anvelopa bugetară pe care o avem şi pe care România şi-o permite pentru cheltuiala în acest domeniu”, a declarat ministrul Muncii, miercuri, la Antena 3 CNN.

Acesta a spus că prioritatea principală este reprezentată de angajații cu venituri mici, în special din domenii esențiale precum sănătatea și educația. Intenția nu vizează majorări spectaculoase, ci o corectare a dezechilibrelor existente în sistem.

„Obiectivul principal nu a fost acela de a veni cu creşteri foarte mari. Dorinţa mea va fi ca principalele creşteri să fie în zona de bază, pentru cei care au salariile cele mai mici şi care deseori duc greul atât în sistemul de sănătate şi în sistemul de educaţie, în cazul legii salarizării. Dacă se vor identifica situaţii, şi până acum s-au identificat puţine, în care unele dintre venituri au ieşit cu mult din grila anterioară, ele vor fi îngheţate, dar nu vor fi scăzute”, a mai precizat Manole.

Totodată, ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că este necesară adoptarea noii legi a salarizării într-un termen cât mai scurt. Acesta a explicat că reforma trebuie să țină cont de limitele bugetare și de angajamentele asumate de România la nivel european.

„Pe partea de salarizare, evident că ceea ce este important de înţeles, inclusiv cu Comisia Europeană, Comisia vrea să vadă că România face această consolidare bugetară în continuare, deci discutăm de un spaţiu fiscal care va fi limitat de resursele pe care le avem la dispoziţie. Există un procent din produsul intern brut care este gândit pentru a reflecta cheltuielile de personal. Pe măsură ce PIB-ul creşte, evident, spaţiul fiscal pentru cheltuielile de personal creşte. Şi, atunci, este foarte important că noi trebuie să adoptăm proiectul de lege în acest an, să avem o ţintă de cum s-ar putea rezolva inechităţile în administraţie, cam care ar fi salariile, comparaţii între familiile ocupaţionale, cam care ar fi coeficienţii”, a afirmat acesta.

Ministrul a mai explicat că proiectul legislativ urmează să fie prezentat public după consultări cu instituțiile implicate, iar aplicarea completă ar putea dura mai mulți ani.