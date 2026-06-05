Digitalizarea accelerează performanța Broman: Comenzi online în creștere cu 40% și acuratețe a stocurilor de peste 98%

Broman și-a optimizat procesele de vânzare, logistică și analiză prin implementarea unui pachet de soluții software flexibile și personalizabile de la Senior Software. Proiectul de digitalizare a susținut creșterea controlului operațional, accesul la date actualizate în timp real și trasabilitatea pe întregul flux de activitate.

În contextul extinderii businessului și al creșterii volumului de activitate, infrastructura tradițională nu mai putea susține eficient ritmul operațional al companiei. Gestionarea unui număr tot mai mare de comenzi, sincronizarea canalelor de vânzare și accesul rapid la informațiile comerciale și financiare deveniseră esențiale pentru menținerea controlului asupra proceselor și pentru susținerea deciziilor de business.

Pentru a răspunde acestor cerințe, compania a implementat SeniorERP, pentru gestionarea resurselor și a operațiunilor comerciale, Dock9 B2B, pentru vânzări business-to-business, Dock9 Shop, platformă de magazin online, WMS, pentru management depozite, SeniorVisualBI, pentru analiză și raportare și SeniorDashboards, pentru analiza indicatorilor cheie ai afacerii.

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