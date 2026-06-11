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Senior Software extinde digitalizarea SIDE Grup prin soluții integrate pentru control financiar, logistică și vânzări

Senior Software susține digitalizarea SIDE Grup, companie românească de distribuție cu 11 depozite și un portofoliu de peste 5000 de articole, printr-un ecosistem integrat de soluții pentru raportare, bugetare, vânzări, logistică și control financiar.
Senior Software extinde digitalizarea SIDE Grup prin soluții integrate pentru control financiar, logistică și vânzări
Mediafax
11 iun. 2026, 18:05, Comunicate
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SIDE Grup, distribuitor de produse profesionale pentru igienă, curățenie și menaj, a obținut vizibilitate extinsă asupra performanței și control deplin asupra bugetelor, cu soluțiile integrate de la Senior Software. Prin SeniorCPM, soluție integrată cu SeniorERP, compania centralizează datele relevante pentru raportare și bugetare, reduce dependența de prelucrări manuale și oferă managementului acces rapid la informațiile necesare pentru monitorizarea indicatorilor financiari și comerciali.

Anterior implementării soluției CPM, procesele de raportare și bugetare presupuneau un efort ridicat de centralizare a datelor, pe baza informațiilor extrase din surse diferite. Analiza performanței și deciziile de management necesitau mai mult timp, în lipsa unor rapoarte ușor accesibile.

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