Somfy TaHoma® switch: management centralizat al locuinței pentru mai mult confort și economii energetice

TaHoma® switch integrează sisteme precum umbrirea, iluminatul, încălzirea și securitatea locuinței. Utilizatorii pot crea scenarii personalizate care ajustează automat poziția jaluzelelor sau obloanelor în funcție de oră ori de condițiile meteo.

Sistemul utilizează informații de la senzori de lumină și temperatură pentru a reacționa automat la schimbările din exterior. Vara, umbrirea automată ajută la limitarea supraîncălzirii interiorului, iar iarna contribuie la reducerea pierderilor de căldură. Astfel, consumul pentru aer condiționat și încălzire poate fi redus, generând economii energetice.

Unul dintre avantajele principale ale TaHoma® switch este compatibilitatea extinsă. Sistemul este deschis și poate integra peste 300 de tipuri de produse. Pe lângă dispozitivele Somfy, utilizatorii pot conecta și soluții dezvoltate de parteneri precum Philips Hue, Sonos, Velux sau Danfoss.

