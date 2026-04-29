SGS accelerează dezvoltarea serviciilor în domeniile Digital Trust, reziliență climatică și infrastructuri critice

Prin achiziția OSGAPI, specialist recunoscut în diagnosticul vulnerabilității la inundații, SGS își extinde expertiza în zona evaluării riscurilor climatice și a adaptării la schimbările de mediu. Serviciile OSGAPI sunt dedicate autorităților publice, companiilor și proprietarilor de active. Această integrare consolidează oferta SGS în zona de sustenabilitate și management al riscurilor climatice.

În paralel, achiziția Alverad, companie specializată în securitate cibernetică și tehnologii operaționale (OT), întărește poziția SGS ca furnizor global de soluții de Digital Trust. Expertiza Alverad este esențială pentru protejarea infrastructurilor industriale și a sistemelor critice într-un mediu digital tot mai complex, contribuind la extinderea portofoliului SGS în domeniul securității cibernetice și al rezilienței operaționale.

