SGS accelerează dezvoltarea serviciilor în domeniile Digital Trust, reziliență climatică și infrastructuri critice

Grupul SGS, lider mondial în testare, inspecție și certificare, anunță consolidarea portofoliului său global de servicii prin finalizarea a trei achiziții strategice: OSGAPI (Franța), Alverad (Marea Britanie) și Trident (SUA). Aceste tranzacții reflectă angajamentul continuu al companiei de a răspunde mega-tendințelor globale – digitalizare, securitate cibernetică, schimbări climatice și siguranța infrastructurilor critice – și susțin obiectivele definite prin Strategy 27.
29 apr. 2026, 18:46

Prin achiziția OSGAPI, specialist recunoscut în diagnosticul vulnerabilității la inundații, SGS își extinde expertiza în zona evaluării riscurilor climatice și a adaptării la schimbările de mediu. Serviciile OSGAPI sunt dedicate autorităților publice, companiilor și proprietarilor de active. Această integrare consolidează oferta SGS în zona de sustenabilitate și management al riscurilor climatice.

În paralel, achiziția Alverad, companie specializată în securitate cibernetică și tehnologii operaționale (OT), întărește poziția SGS ca furnizor global de soluții de Digital Trust. Expertiza Alverad este esențială pentru protejarea infrastructurilor industriale și a sistemelor critice într-un mediu digital tot mai complex, contribuind la extinderea portofoliului SGS în domeniul securității cibernetice și al rezilienței operaționale.

