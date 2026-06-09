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Va urca România în trenul inteligenței artificiale? Pariul care poate schimba economia

România și Europa trebuie să înceapă să dezvolte propriile tehnologii și să nu se limiteze la utilizarea soluțiilor create în Statele Unite sau China, a atras atenția vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, în cadrul evenimentului Romanian Digital Day 2026 organizat marți la Parlamentul European.
Va urca România în trenul inteligenței artificiale? Pariul care poate schimba economia
Maria Miron
09 iun. 2026, 16:33, Știrile zilei
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Potrivit europarlamentarului, dezvoltarea inteligenței artificiale reprezintă una dintre cele mai importante transformări economice ale momentului, iar statele care nu investesc în acest domeniu riscă să piardă investiții, locuri de muncă bine plătite și oportunități de dezvoltare economică.

„România poate și trebuie să fie parte a acestei transformări. Dacă țara noastră ratează revoluția tehnologică generată de AI, riscăm să devenim irelevanți economic”, a menționat Victor Negrescu.

Ce este necesar pentru a ține pasul cu revoluția AI

Politicianul spune Europa nu ar trebui să se mulțumească doar să folosească tehnologia creată de alții, ci să dezvolte propriile soluții și să investească mai mult în cercetare.

„Europa nu își mai poate permite să fie doar un consumator sau un simplu reglementator al tehnologiilor dezvoltate în alte părți ale lumii. Avem nevoie de investiții masive în inteligență artificială, infrastructură digitală, cercetare, competențe și inovare”, a transmis vicepreședintele PE.

Negrescu a subliniat că dezvoltarea noilor tehnologii necesită investiții în centre de date, rețele de comunicații și sisteme informatice moderne, alături de cercetare și de formarea specialiștilor.

Unde ar putea avea un avantaj România

Specialiștii prezenți la eveniment au indicat inteligența artificială, securitatea cibernetică și tehnologiile cuantice printre domeniile în care România ar putea deveni un actor regional relevant.

În cadrul Romanian Digital Day au fost prezentate mai multe proiecte care ilustrează potențialul României în domeniul tehnologiei și inovării.

Printre acestea s-au numărat prima fabrică de inteligență artificială din România finanțată cu fonduri europene, o nouă rețea socială europeană, dar și inițiative educaționale care au contribuit la succesul elevilor români la campionatul mondial de robotică din Statele Unite.

„România are șansa să fie mai mult decât un utilizator de tehnologie. Poate fi un creator de soluții, un centru de inovare și un actor important al transformării digitale europene. Nu putem rata revoluția tehnologică adusă de AI”, consideră europarlamentarul român.

Mai mulți bani pentru cercetare și tehnologie

Participanții la Romanian Digital Day au cerut alocarea unor fonduri europene mai mari pentru cercetare, inovare și startup-uri, considerând că acestea sunt esențiale pentru competitivitatea Europei în domeniul noilor tehnologii.

„Romanian Digital Day demonstrează că România are expertiza, talentul și capacitatea de a contribui la marile decizii europene privind viitorul tehnologic al continentului. Miza este ca Europa și România să devină creatori de tehnologie, nu doar o piață pentru tehnologiile dezvoltate de alții”, a declarat Victor Negrescu.

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