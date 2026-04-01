Noua campanie de loializare PENNY – Vivess ține proaspătă pasiunea pentru gătit

Începând cu 1 aprilie 2026, în magazinele PENNY se desfășoară o nouă campanie de loializare care aduce în atenția clienților colecția Vivess, menită să ajute pasionații de gătit să economisească timp și bani, bucurându-se, totodată, de o organizare mai bună a meselor. Clienții pot alege dintr-o gamă variată de produse, cum ar fi caserole de diverse dimensiuni, vase de sticlă potrivite atât pentru gătit, cât și pentru depozitare, o răzătoare multifuncțională și un tocător electric, ideale pentru o experiență practică în bucătărie.

Până pe 26 mai 2026, în magazinele PENNY se desfășoară campania de loializare cu acumulare de puncte de loialitate, în cadrul căreia clienții pot achiziționa produsele Vivess la prețuri preferențiale, cu 50% mai mici decat cele standard. Pentru fiecare 20 de lei cheltuiți pe un bon fiscal, se acordă un punct de loialitate. Prin utilizarea PENNY Card, numărul de puncte de loialitate se dublează, acestea putând fi acumulate și în format digital în aplicația PENNY. La acumularea a 5 puncte, se aplică reducerea pentru unul dintre produsele Vivess.

