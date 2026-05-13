Un mare lanț de supermarketuri din România își extinde rețeaua până la 1.000 de magazine

Planurile de expansiune vizează investiții de 3 miliarde de euro până în 2035, cu obiectivul de a extinde rețeaua la 1.000 de magazine. Pentru 2026, compania are în vedere continuarea deschiderilor de unități, fără a preciza un număr exact.

În 2025, PENNY a ajuns la 456 de magazine și 5 centre logistice, după finalizarea depozitului din Mihăilești. Noul centru logistic, potrivit companiei, este primul din rețea care funcționează fără încălzire pe gaz.

Compania arată că 88% dintre furnizorii săi sunt înregistrați în România, iar 68% din cifra de afaceri provine din produse fabricate local. De asemenea, produsele din gama 3RO reprezintă 55% din vânzări.

În zona de livrări, PENNY a procesat în 2025 peste 980.000 de comenzi, din 205 magazine, în 75 de localități, prin parteneriate cu platforme de livrare. De asemenea, în ultimul an, au fost donate 5.401 de tone de alimente prin Rețeaua Băncilor pentru Alimente din România.

PENNY face parte din grupul german REWE și este prezent pe piața din România din 2005. În prezent, rețeaua numără peste 460 de magazine și aproximativ 8.000 de angajați.