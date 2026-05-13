Prima pagină » Economic » Un mare lanț de supermarketuri din România își extinde rețeaua până la 1.000 de magazine

Un mare lanț de supermarketuri din România își extinde rețeaua până la 1.000 de magazine

PENNY România a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 10,6 miliarde de lei, în creștere cu 12,01% față de anul anterior. Compania a deschis 40 de magazine noi, ajungând la 456 de unități la finalul anului, și a finalizat cel de-al cincilea centru logistic, din Mihăilești, județul Giurgiu.
Un mare lanț de supermarketuri din România își extinde rețeaua până la 1.000 de magazine
Mădălina Dinu
13 mai 2026, 15:26, Economic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Planurile de expansiune vizează investiții de 3 miliarde de euro până în 2035, cu obiectivul de a extinde rețeaua la 1.000 de magazine. Pentru 2026, compania are în vedere continuarea deschiderilor de unități, fără a preciza un număr exact.

În 2025, PENNY a ajuns la 456 de magazine și 5 centre logistice, după finalizarea depozitului din Mihăilești. Noul centru logistic, potrivit companiei, este primul din rețea care funcționează fără încălzire pe gaz.

Compania arată că 88% dintre furnizorii săi sunt înregistrați în România, iar 68% din cifra de afaceri provine din produse fabricate local. De asemenea, produsele din gama 3RO reprezintă 55% din vânzări.

În zona de livrări, PENNY a procesat în 2025 peste 980.000 de comenzi, din 205 magazine, în 75 de localități, prin parteneriate cu platforme de livrare. De asemenea, în ultimul an, au fost donate 5.401 de tone de alimente prin Rețeaua Băncilor pentru Alimente din România.

PENNY face parte din grupul german REWE și este prezent pe piața din România din 2005. În prezent, rețeaua numără peste 460 de magazine și aproximativ 8.000 de angajați.

Recomandarea video

EXCLUSIV Președintele Nicușor Dan a organizat de Ziua Europei o întâlnire cu voluntarii și loialii săi la Cotroceni
G4Media
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
GSP.ro
Gândul vă prezintă imagini exclusive cu vedetele de la Cannes, realizate de cineastul Cristian Radu Nema, singurul fotograf român acreditat pe covorul roșu
Gandul
Am aflat ce a făcut Andreea Ibacka în Elveția, de fapt, chiar înainte de anunțul divorțului de Cabral
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Gabriel Resources se împrumută de la acționari pentru „operațiuni curente”. Strategia canadienilor pentru a reprimi licența de exploatare la Roșia Montană
Libertatea
Focar de norovirus pe o navă de croazieră din Caraibe: peste 100 de persoane infectate. Cum diferă de Covid-19 și Hantavirus
CSID
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
Promotor