PENNY creează noi locuri de muncă în județul Vâlcea: retailerul recrutează echipa pentru magazinul din Mihăești care se deschide în luna iunie

PENNY România continuă extinderea rețelei sale și anunță deschiderea unui nou magazin în Mihăești, județul Vâlcea, programată pentru luna iunie. În acest context, compania recrutează noi colegi pentru poziția de vânzător.
PENNY creează noi locuri de muncă în județul Vâlcea: retailerul recrutează echipa pentru magazinul din Mihăești care se deschide în luna iunie
Mediafax
21 apr. 2026, 17:07, Comunicate

Poziția de vânzător implică participarea la activitățile zilnice din magazin, astfel încât spațiul să fie pregătit permanent pentru clienți. Principalele responsabilitati sunt: aranjarea produselor la raft, vânzarea la casa de marcat, pregătirea comenzilor online pentru ridicare, menținerea magazinului bine organizat și sprijinirea clienților atunci când este necesar.

Pozițiile sunt deschise inclusiv persoanelor fără experiență anterioară în retail, activitatea putând fi învățată prin training și prin sprijinul echipei din magazin. Sunt încurajați să aplice candidații care sunt disponibili pentru lucrul în ture și se simt confortabil cu un stil activ. Susținem un mediu de lucru divers și incluziv, în care fiecare coleg contează și este susținut să se dezvolte.

PENNY oferă angajaților un pachet de beneficii care include bonusuri de performanță, tichete de masă, tichete cadou de sărbători, spor 100% pentru munca în zilele de sărbători legale lucrate, spor 50% pentru munca în weekend, asigurare medicală privată, card de cumpărături pentru angajați, programe de training și dezvoltare profesională, precum și zile suplimentare de concediu în funcție de vechimea în companie, pornind de la 22 de zile de concediu, dar și alte beneficii.

