Piața imobiliară revine pe creștere: prima majorare a tranzacțiilor la nivel național după opt luni de scăderi Analiză Storia pe baza datelor oficiale ANCPI și INS

Astfel, în București s-au înregistrat peste 3.900 de tranzacții cu unități individuale, cu 15,9% mai multe comparativ cu luna mai a anului trecut. Este a doua lună consecutivă de creștere în Capitală, după cea cu 2,2% raportată în luna aprilie.

De asemenea, la nivel național au fost raportate în luna mai aproape 12.400 de tranzacții, în creștere cu 0,1% comparativ cu luna similară a anului trecut.

„Analiza datelor oficiale publicate de ANCPI și INS arată că luna mai marchează o ușoară creștere a numărului de tranzacții la nivel național, după opt luni consecutive de scăderi. Seria de declin a început în august 2025, pe fondul modificărilor fiscale care au influențat piața rezidențială, iar datele din prezent arată că Bucureștiul se remarcă printr-o dinamică mai bună decât restul pieței. Vedem astfel semnale că interesul cumpărătorilor rămâne activ, chiar dacă piața continuă să fie influențată de factori fiscali și financiari”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România).

Citeşte comunicatul integral AICI