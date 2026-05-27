DailyCare extinde portofoliul cu Selahatin, brandul suedez premium care creeaza parfumuri de gura si o noua perspectiva in igiena orala

Fondat in 2016 la Stockholm, Selahatin a construit rapid o pozitie solida in segmentul global de lux. Brandul a fost numit de Monocle Magazine „cel mai sofisticat brand de ingrijire orala din lume”, recunoscut de GQ drept unul dintre cele mai bune branduri de grooming la nivel global si nominalizat la Wallpaper Design Awards. Diferentiatorul sau principal: o gama de produse cu profiluri olfactive complexe, construite dupa logica parfumeriei de nisa, nu a cosmeticii de masa.

Respiratia fresh, reinterpretata ca experienta senzoriala

Gama include paste de dinti, apa de gura si Eau d’Extrait Oral, un spray oral de lux fara echivalent in portofoliile locale, gândit ca alternativa rafinata la categoriile traditionale de improspatare. Formula, dezvoltata in Elvetia in colaborare cu specialisti in ingrijire orala, combina 1.450 ppm fluor, patru agenti de albire blânzi si hidroxiapatita mineralizanta pentru remineralizarea smaltului. Produsele sunt vegane, cruelty-free, validate de Asociatia Dentara Suedeza si ambalate in aluminiu reciclabil sau sticla.

