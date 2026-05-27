Fundația Vodafone investește 2,3 milioane de lei în dotarea a opt secții de neonatologie din România

„Etapa a patra a programului Fondul Viață pentru Nou-Născuți continuă misiunea de a garanta acces egal la îngrijire și tratament pentru nou-născuții din România. În această rundă, am primit un număr semnificativ de cereri, cu 42 de spitale participante, ceea ce confirmă nevoia continuă de investiții în dotarea secțiilor de neonatologie. De aceea, extindem programul și includem anul acesta încă opt unități medicale, pe lângă cele 19 deja echipate în fazele anterioare. Estimăm că, prin dotările din această etapă, peste 7.500 de nou-născuți vor beneficia de îngrijire mai bună”, a declarat Angela Galeța, directorul Fundației Vodafone România.

Secțiile și compartimentele de neonatologie și terapie intensivă neonatală care vor fi dotate în a patra etapă sunt din următoarele unități medicale: Spitalul Județean de Urgență Pitești, Spitalul Județean de Urgență Reșița, Spitalul Municipal Carei, Spitalul Municipal Turda, Spitalul Județean de Urgență Buzău, Spitalul Municipal Onești, Spitalul Județean de Urgență Focșani și Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc.

Pentru cele opt secții vor fi achiziționate peste 40 de echipamente și piese de mobilier medical. Printre cele mai solicitate echipamente de către aplicanți se numără ventilatoarele, mesele radiante (cu sau fără modul de resuscitare), monitoarele pentru funcții vitale și EEG, injectomatele, resuscitatoarele în piesă T și bilirubinometrele.

Misiunea programului Fondul Viață pentru Nou-Născuți este să asigure acces la servicii medicale de calitate pentru cât mai mulți copii, indiferent de locul în care se nasc. În primele trei etape ale programului, derulate în perioada 2021-2025, au fost incluse 19 secții de neonatologie și terapie intensivă neonatală de nivel 1 și 2 din Slatina, Craiova, Mediaș, Caransebeș, Târgu Mureș și Botoșani, Câmpulung Muscel, Luduș, Moldova Nouă, Cluj, Râmnicu-Vâlcea, Piatra Neamț, Slobozia, Sebeș, Marghita, Miercurea-Ciuc, Buftea și București. Separat de această componentă de dotare, în 2023, Fundația Vodafone a finanțat montarea unor soluții de telemedicină în 17 secții de terapie intensivă neonatală de nivel 3 din țară, care au fost înglobate în rețeaua națională. În urma acestei etape a proiectului, toate cele 25 de secții de terapie intensivă neonatală din România sunt conectate la rețeaua națională de telemedicină.

Fundația Vodafone va continua să investească în neonatologie și în anii următori, pentru că fiecare proiect dus la bun sfârșit înseamnă o șansă la viață pentru cei mai mici și mai vulnerabili dintre noi. Cei care doresc să susțină această cauză pot să se alăture prin SMS la 8845 cu textul RITM (donație lunară de 2 euro), donație online, pe site-ul Fundației Vodafone, direcționarea a 3,5% din impozitul pe venitul anului 2025 sau prin implicarea unei companii. Împreună putem ține România în viață!

Fundația Vodafone a început investiția în neonatologie în urmă cu 12 ani, când în România rata mortalității infantile era de aproape 10‰. În prezent, datorită eforturilor depuse alături de alte organizații, mortalitatea infantilă a scăzut la 6,4 la 1.000 de nașteri vii. Aceste cifre ne situează la o valoare a ratei mortalității infantile aproape duble față de media din Europa. Una dintre cauze este aceea că doar 9% dintre secțiile și compartimentele de neonatologie din țara noastră au în dotare toate echipamentele necesare pentru a îngriji nou-născutul prematur sau cu probleme grave de sănătate.

Despre Fundația Vodafone România

De 28 de ani, punem la un loc resursele noastre și ale partenerilor noștri pentru ca împreună să construim proiecte incluzive și durabile. Apelăm la tehnologie și la inovație socială și investim în dezvoltarea comunităților defavorizate din România. Modernizăm secții de terapie intensivă neonatală și susținem programe de educație digitală care pregătesc copii și tineri pentru meseriile viitorului și ajută vârstnicii să nu se simtă excluși într-o lume tot mai digitalizată. Ne implicăm în acțiuni de combatere a violenței domestice și a fenomenului de bullying. Din aprilie 2016, alături de celelalte fundații Vodafone din întreaga lume, am îmbunătățit viața a peste 305 milioane de persoane.

Suntem o organizație neguvernamentală românească înființată în 1998, cu statut caritabil, distinctă și independentă de operațiunile comerciale ale companiei Vodafone România.