De la caroserie la culoare perfectă: Țiriac Auto, rețeaua cu centre de tinichigerie și vopsitorie computerizată în 6 județe

Prin rețeaua națională de service-uri, Țiriac Auto oferă servicii complete de tinichigerie și vopsitorie în centre proprii din 6 județe din România, utilizând echipamente moderne și procese de lucru conforme cu standardele producătorilor.

Cum decurge o reparație de caroserie după accident

Procesul începe cu evaluarea detaliată a daunelor, inclusiv a celor care nu sunt vizibile la prima vedere. Ulterior, caroseria este măsurată și redresată cu ajutorul standurilor dedicate, iar elementele afectate sunt reparate sau înlocuite, în funcție de specificul intervenției.

În etapa de vopsitorie, culoarea este identificată și preparată cu ajutorul sistemelor computerizate de color matching, astfel încât nuanța aplicată să se integreze uniform cu restul caroseriei.

Întrebări frecvente ale șoferilor după un accident

Se va vedea diferența de culoare?

Sistemele moderne de mixare computerizată permit reproducerea cu mare precizie a nuanței originale.

Cât durează o reparație?

Durata depinde de amploarea daunelor și de disponibilitatea pieselor, însă procesul este gestionat astfel încât vehiculul să fie predat în cel mai scurt timp posibil.

Este important unde repar mașina?

Da. O reparație realizată necorespunzător poate afecta aspectul, protecția anticorozivă și valoarea de revânzare a automobilului.

De ce aleg clienții Țiriac Auto

Rețea națională de service-uri moderne;

Centre proprii de tinichigerie și vopsitorie în 6 județe;

Tehnologie computerizată pentru potrivirea culorii;

Tehnicieni specializați;

Soluții complete pentru reparații post-accident;

Mașină la schimb pe perioada reparației;

Parc auto de replacement cu modele termice și electrice.

Indiferent dacă este vorba despre o zgârietură superficială sau despre o reparație complexă de caroserie, proprietarii auto pot beneficia de servicii profesionale într-o rețea extinsă la nivel național.

Pentru mai multe informații despre serviciile de tinichigerie și vopsitorie, accesați Țiriac Auto, dealer și rețea națională de service auto.

