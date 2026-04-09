Comunicat de presă

Preselecția se va desfășura online, iar tinerii bucătari din județele Timiș, Caraș-Severin și Arad sunt invitați să se înscrie pentru a avea șansa de a găti în finala regională care va avea loc pe 28 aprilie.

Înscrierile sunt deschise până la data de 19 aprilie, iar pe 20 aprilie se vor anunța cei 4 concurenți calificați pentru proba practică de gătit a finalei regionale.

Link – formular înscrieri:

https://forms.gle/yrqU8USFSkKHwav89

Câștigătorul finalei regionale va avea șansa de a reprezenta Banatul la concursul European Young Chef Award, ce va avea loc în Gozo, Regiune Gastronomică Europeană 2026, în perioada 29 noiembrie-2 decembrie 2026, în numele Banat-Regiune Gastronomică Europeană 2028.

Cerințe pentru candidați – preselecția online:

Vârsta: 18–26 ani

Profil: Elev, student sau tânăr bucătar activ în regiunea Banat

Dosar de înscriere prin completarea formularului: Text de maximum 300 de cuvinte despre preparatul propus de concurent și legătura sa cu tradiția locală. Este obligatorie utilizarea a cel puțin 3 ingrediente cu origini din Banat (ex: Ceapă de apă de Buziaș, Cartof de munte, Brânză de oaie bănățeană). De asemenea, sunt necesare trei poze de înaltă calitate cu preparatul ales.

Citeşte comunicatul integral AICI