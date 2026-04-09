Comunicat de presă

Tineri bucătari din Banat, acesta este momentul vostru. Visit Timiș și Asociația GIDE în parteneriat cu HORETIM, anunță lansarea preselecției regionale pentru prestigiosul concurs European Young Chef Award 2026, organizat de IGCAT – Institutul Internațional de Gastronomie, Cultură, Arte și Turism.
Mediafax
09 apr. 2026, 16:55, Comunicate

Preselecția se va desfășura online, iar tinerii bucătari din județele Timiș, Caraș-Severin și Arad sunt invitați să se înscrie pentru a avea șansa de a găti în finala regională care va avea loc pe 28 aprilie.

Înscrierile sunt deschise până la data de 19 aprilie, iar pe 20 aprilie se vor anunța cei 4 concurenți calificați pentru proba practică de gătit a finalei regionale.

Link – formular înscrieri:

https://forms.gle/yrqU8USFSkKHwav89

Câștigătorul finalei regionale va avea șansa de a reprezenta Banatul la concursul European Young Chef Award, ce va avea loc în Gozo, Regiune Gastronomică Europeană 2026, în perioada 29 noiembrie-2 decembrie 2026, în numele Banat-Regiune Gastronomică Europeană 2028.

Cerințe pentru candidați – preselecția online:

Vârsta: 18–26 ani

Profil: Elev, student sau tânăr bucătar activ în regiunea Banat

Dosar de înscriere prin completarea formularului: Text de maximum 300 de cuvinte despre preparatul propus de concurent și legătura sa cu tradiția locală. Este obligatorie utilizarea a cel puțin 3 ingrediente cu origini din Banat (ex: Ceapă de apă de Buziaș, Cartof de munte, Brânză de oaie bănățeană). De asemenea, sunt necesare trei poze de înaltă calitate cu preparatul ales.

Recomandarea video

Cum au rostolgit conspiraționiștii în social media fake-ul despre Mircea Lucescu care „a murit de la vaccin”
G4Media
Supermarketul din România cu cea mai ieftină carne de miel. Cât costă acum, cu 3 zile înainte de Paște
Gandul
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Cancan
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Prosport
Donald Trump i-a dat un nou ultimatum Europei și a făcut lista cu țările de pe Bătrânul Continent pe care vrea să le pedepsească
Libertatea
Diagnosticul crunt care l-ar fi răpus pe Mircea Lucescu. De ce boală suferea, de fapt, fostul selecționer: „Inițial nu a vrut să creadă”
CSID
Radare fixe 2026: cand devin active si cum calculeaza viteza medie
Promotor