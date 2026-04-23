De ziua ei, BNR își deschide porțile pentru public / Tururi gratuite într-una dintre cele mai frumoase clădiri din București

Banca Națională a României organizează, în perioada 23–24 aprilie 2026, cea de-a șasea ediție a evenimentului „Zilele Porților Deschise”, oferind acces gratuit vizitatorilor în unele dintre cele mai spectaculoase spații ale Palatului Vechi din strada Lipscani nr. 25.

Tururile ghidate vor avea loc fără programare prealabilă, între orele 11:00 și 19:00 (ultima intrare la 18:00), în grupuri de maximum 20 de persoane și vor dura aproximativ 30 de minute, potrivit unui comunicat al instituției.

Ce e de vizitat la BNR

Vizitatorii vor putea vedea sala Consiliului de Administrație, cabinetul istoric al guvernatorului și exponate valoroase din Muzeul BNR.

De asemenea, aceștia vor descoperi evoluția monedei naționale în cadrul expoziției „Banii ne vorbesc: istoria leului de la metal la polimer” și vor avea ocazia să admire lingouri din aur din rezerva internațională a României.

Evenimentul se extinde și la sucursalele din regiuni ale BNR

Evenimentul nu se limitează la București.

În aceeași perioadă, porțile vor fi deschise și în sucursalele regionale din Cluj, Dolj, Iași și Timiș, precum și în agenții din mai multe județe, unde vor fi organizate expoziții dedicate istoriei leului, bancnotelor românești și tezaurului BNR evacuat la Moscova în timpul Primul Război Mondial.

Reprezentanții BNR reamintesc că instituția oferă pe tot parcursul anului tururi ghidate gratuite, pe bază de programare, pentru cei interesați de patrimoniul istoric și cultural al băncii.

Puțină istorie

BNR a fost înființată printr-un decret al Regelui Carol I, în 1880. BNR este una dintre primele bănci centrale moderne din Europa de Est, creată în primul rând cu scopul de a stabiliza sistemul financiar și moneda românească.

Tot în 1880 primește și drept de emisiune monetară. Interesant de reținut, capitalul inițial a fost mixt: stat și privat.

Între 1900 și 1945, BNR devine un pilon important al economiei românești moderne. În contextul Primului Război Mondial, BNR trimite tezaurul României (inclusiv aurul din rezerva națională) la Moscova – o parte nu a mai fost recuperată nici astăzi.

BNR a avut un rol major în susținerea leului și în dezvoltarea economică a României în perioada interbelică.

După cel de-al Doilea Război Mondial, BNR este naționalizată și integrată în economia centralizată, își pierde independența și devine un instrument al statului comunist.

După 1990, BNR a fost reorganizată ca bancă centrală independentă, cu rol principal în stabilitatea prețurilor și a sistemului financiar.

Guvernatorul BNR este Mugur Isărescu, care, cu excepția unei scurte pauze, este în continuare la conducerea instituției, fiind unul dintre cei mai longevivi guvernatori de bancă centrală din lume.