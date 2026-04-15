BNR: Datoria externă a României a crescut cu 1,5 miliarde de euro în primele două luni ale anului

În perioada ianuarie-februarie 2026, datoria externă totală a crescut cu 1,5 miliared de euro, până la 229,9 miliarde de euro, arată BNR.

Datoria externă pe termen lung a însumat 182,5 miliarde euro la 28 februarie 2026, în creștere cu 1,2% față de 31 decembrie 2025. Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 28 februarie 2026 nivelul de 47,4 miliarde euro, în scădere cu 1,5 la sută față de 31 decembrie 2025.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 12,9 la sută în perioada ianuarie-februarie 2026, comparativ cu 18,4 la sută în anul 2025. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 28 februarie 2026 a fost de 6,7 luni, comparativ cu 6,0 luni la 31 decembrie 2025.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 28 februarie 2026 a fost de 107,3 la sută, comparativ cu 104,4 la sută la 31 decembrie 2025.

Balanța de plăți, deficit de 1,3 miliarde de euro

În perioada ianuarie-februarie 2026, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3,1 miliarde de milioane euro, comparativ cu 3,6 miliarde euro în perioada ianuarie-februarie 2025. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 932 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 225 milioane euro, iar balanța veniturilor primare și cea a veniturilor secundare au consemnat deficite mai mari cu 251 milioane euro, respectiv cu 9 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1 128 milioane euro (comparativ cu 854 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2025), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 1 180 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 52 milioane euro.