Un obiect găsit în orice casă poate scăpa grădina de buruieni. Metoda este incredibil de simplă

Buruienile reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru proprietarii de grădini, iar temperaturile moderate și precipitațiile frecvente favorizează dezvoltarea lor rapidă. Potrivit The Mirror, specialiștii susțin că există o soluție foarte simplă pentru înlăturarea plantelor nedorite.

Aceasta nu presupune utilizarea de erbicide sau de tratamente improvizate cu oțet, sare, bicarbonat de sodiu ori apă clocotită.

Soluția în discuție propune utilizarea cartonului, un obiect găsit în cele mai multe case. Metoda folosită de experți a început să fie utilizată și de grădinarii amatori datorită eficienței sale în combaterea buruienilor.

Cartonul este recomandat de specialiști

Elizabeth Florio, specialist în grădinărit și colaborator al publicației Garden & Gun, susține că simplul carton provenit din ambalajele pe care majoritatea gospodăriilor le au la îndemână poate deveni o barieră eficientă împotriva buruienilor.

„Se pare că banalele cutii de carton care se adună în gospodării reprezintă o barieră împotriva buruienilor, cu întreținere minimă, benefică pentru sol și sustenabilă din mai multe puncte de vedere”, a explicat aceasta.

Cum scăpăm de buruieni

Concret, se așază un strat de carton sau ziare direct peste iarbă sau buruieni pentru a le bloca lumina soarelui și a le distruge fără a folosi substanțe chimice. Cartonul poate fi acoperit cu materiale bogate în azot (gunoi de grajd, compost, resturi vegetale) și materiale bogate în carbon (frunze uscate, paie, crengi mărunțite).

În timp, toate aceste materiale se descompun și se transformă într-un sol bogat, fertil și lipsit de buruieni.

Trucurile specialiștilor despre carton

Trucul este ca buruiana să u fie smulsă înainte de amplasarea stratului de carton. Prin smulgere apare un loc gol care ar putea permite apariția altei plante nedorite. În schimb, dacă buruiana se usucă sub carton, locul va rămâne curat.

Cartonul poate fi amplasat în spațiile deschise, dar și sub gardurile vii. De asemenea, există proceduri mai complicate care presupun amplasarea mai multor straturi de carton, umezit și îmbogățit cu compost, așchii de lemn sau alte materiale organice.

Nu în cele din urmă, specialiștii recomandă utilizarea cartonului simplu, maro, cu cât mai puțină cerneală imprimată. Se recomandă evitarea cartonului lucios, care poate conține folie de plastic sau ceară, precum și îndepărtarea benzilor adezive înainte de utilizare.