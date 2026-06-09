Cum să scapi de buruieni folosind instrumente pe care le ai deja acasă

Un expert în grădinărit precizează o metodă naturală și disponibilă oricui pentru eliminarea buruienilor, potrivit Express.

Aceste plante invazive sunt printre cele mai persistente probleme din orice grădină. Ele au obiceiul de a răsări rapid între dalele terasei și pavaje.

Îndepărtarea lor manuală poate fi o adevărată provocare și o sarcină obositoare.

Pentru a nu pune în pericol plantele și animalele din grădină prin folosirea de erbicide, expertul recomandă o metodă naturală pentru a scăpa de buruieni.

Soluția naturală pentru îndepărtarea buruienilor

Grădinarul recomandă folosirea unui pulverizator, în care se prepară o soluție din oțet alb, sare și detergent de vase. Toate aceste elemente sunt de uz casnic și disponibile în bucătăria oricui, mai arată sursa.

Soluția trebuie aplicată peste fiecare buruiană în parte și trebuie lăsată peste noapte.

Amestecul trebuie pulverizat într-o zi însorită și luminoasă, pentru a preveni spălarea acestuia de ploaie.

Soluția nu trebuie aplicată pe buruienile din sol. Aceasta poate crește nivelul de aciditate al solului, ceea ce îl face mult mai potrivit pentru terase și zone pavate.

Ingrediente și gramaj

500 ml oțet alb;

Două linguri de sare;

Două lingurițe de detergent de vase;

Sticlă cu pulverizator.

După prepararea soluției, trebuie agitat bine recipientul. Apoi, îndepărtați orice insecte din buruiană. Pulverizați amestecul direct pe frunze, îmbibând-o bine.

Pentru buruienile mai mari, puteți turna o parte din amestec pe plantă și pulveriza frunzele.

Plantele invazive vor începe să se ofilească în câteva ore, mai precizează sursa.