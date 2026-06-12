Etapa națională World Robot Olympiad România 2026 are loc în weekend, la București

Competiția de robotică, ajunsă la ediția a 15-a în România, reunește echipe de elevi și studenți care se întrec în probe de strategie, creativitate tehnică și programare. Tema ediției din acest an este „Robots Meet Culture”.

World Robot Olympiad este una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate educației STEM, având ca scop dezvoltarea interesului tinerilor pentru știință, tehnologie, inginerie și robotică.

La competiție participă echipe formate din doi sau trei membri, coordonate de un antrenor, pe categorii de vârstă cuprinse între 8 și 19 ani, respectiv până la 22 de ani pentru anumite probe. În România au fost incluse și categorii dedicate copiilor mai mici, cu vârste între 6 și 9 ani.

Mai multe categorii de concurs

Ediția din 2026 include mai multe categorii competiționale, printre care RoboStarter Kids, RoboMission, Future Innovators, Future Engineers și Robo Sports.

În cadrul probelor, participanții trebuie să construiască și să programeze roboți, să dezvolte proiecte de inovare sau să găsească soluții robotizate pentru probleme inspirate din viața de zi cu zi.

Potrivit regulamentului, antrenorii pot oferi îndrumare înainte de concurs, însă în timpul probelor toate sarcinile trebuie realizate de membrii echipei.

Etapa națională vine după patru etape regionale, organizate la București, Hunedoara, Piatra Neamț și Năvodari.

Echipele câștigătoare la etapa națională vor reprezenta România la competițiile internaționale WRO, inclusiv la finala mondială din San Juan, Puerto Rico, programată în perioada 8-10 decembrie.