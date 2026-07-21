Prima pagină » Comunicate » ECOTIC și UZPR lansează cea de-a III-a ediție a concursului „Jurnalism pentru un Mediu Curat”

ECOTIC și UZPR lansează cea de-a III-a ediție a concursului „Jurnalism pentru un Mediu Curat”

ECOTIC și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România lansează o nouă ediție a concursului „Jurnalism pentru un Mediu Curat”, o inițiativă dedicată susținerii și dezvoltării jurnalismului de mediu în România.
ECOTIC și UZPR lansează cea de-a III-a ediție a concursului „Jurnalism pentru un Mediu Curat”
Mediafax
21 iul. 2026, 10:58, Comunicate
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Concursul se adresează jurnaliștilor, reporterilor, vloggerilor și bloggerilor care realizează materiale de presă pe teme de mediu, indiferent de canalul de comunicare folosit.

Participanții pot înscrie materiale pe una sau mai multe dintre temele propuse de organizatori:

  • Schimbările climatice și biodiversitatea
  • Educația ecologică în sistemul de învățământ
  • Economia Circulară și impactul său în economie și societate
  • Gestionarea și reciclarea deșeurilor (inclusiv DEEE și DBA)
  • Utilizarea energiei regenerabile și reducerea amprentei de carbon

Sunt acceptate articole, fotoreportaje, bloguri, vloguri, videoreportaje, podcasturi sau emisiuni radio/TV, atât materiale noi, cât și materiale deja publicate pe una dintre temele menționate.

Un juriu alcătuit din reprezentanți ai Ministerul Mediului Apelor Pădurilor, ECOTIC, UZPR și InfoCons va evalua lucrările înscrise și va desemna cele mai bune materiale de presă.

Fiecare loc premiat va fi recompensat cu carduri cadou Altex, valoarea premiului crescând în funcție de locul obținut. Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.ro
Petrolul trebuie să curgă, Moscova se adaptează din mers. Rafinăriile rusești, modernizate cu tehnologie occidentală până în 2022, continuă să pompeze, în ciuda atacurilor ucrainene
Gandul
Codruța Filip l-a lovit pe Valentin Sanfira, iar Antena 1 a difuzat imaginile
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport
Terenuri de zeci de mii de hectare în Delta Dunării, concesionate pe criterii discriminatorii. Fermier: „Au făcut reguli numai pentru ei”
Libertatea
Cum devii asigurat la sănătate dacă nu ai un loc de muncă. Cât plătești pentru CASS și ce servicii medicale primești
CSID
Pasagerii unui avion au început să țipe de fericire după ce pilotul i-a sfătuit să își schimbe tricourile
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia