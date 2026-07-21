ECOTIC și UZPR lansează cea de-a III-a ediție a concursului „Jurnalism pentru un Mediu Curat”

Concursul se adresează jurnaliștilor, reporterilor, vloggerilor și bloggerilor care realizează materiale de presă pe teme de mediu, indiferent de canalul de comunicare folosit.

Participanții pot înscrie materiale pe una sau mai multe dintre temele propuse de organizatori:

Schimbările climatice și biodiversitatea

Educația ecologică în sistemul de învățământ

Economia Circulară și impactul său în economie și societate

Gestionarea și reciclarea deșeurilor (inclusiv DEEE și DBA)

Utilizarea energiei regenerabile și reducerea amprentei de carbon

Sunt acceptate articole, fotoreportaje, bloguri, vloguri, videoreportaje, podcasturi sau emisiuni radio/TV, atât materiale noi, cât și materiale deja publicate pe una dintre temele menționate.

Un juriu alcătuit din reprezentanți ai Ministerul Mediului Apelor Pădurilor, ECOTIC, UZPR și InfoCons va evalua lucrările înscrise și va desemna cele mai bune materiale de presă.

Fiecare loc premiat va fi recompensat cu carduri cadou Altex, valoarea premiului crescând în funcție de locul obținut. Citeşte comunicatul integral AICI