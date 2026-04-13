Prima pagină » Social » Un tânăr a lovit în față un polițist, după ce acesta i-a cerut să dea muzica mai încet

Un tânăr de 21 de ani a fost arestat preventiv după ce ar fi lovit în față un polițist din cadrul IPJ Dolj, care i-a cerut să dea muzica mai încet.
Cosmin Pirv
13 apr. 2026, 15:37, Social

Potrivit Poliției Dolj, în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 00.55, polițiștii care patrulau în comuna Giurgița au constatat că la un imobil se auzea muzica la un volum care deranja liniștea publică.

În stradă, au fost identificate mai multe persoane care, la vederea polițiștilor, au început să aibă o atitudine agresivă.

Deși au fost somați de polițiști să înceteze, una din persoane, identificată ca fiind un tânăr de 21 de ani, din Giurgița, l-ar fi lovit în zona feței pe unul din polițiști.

Pentru a-l determina să înceteze acțiunea agresivă, polițiștul a efectuat un foc de avertisment în plan vertical.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, iar judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Segarcea a admis propunerea Parchetului și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

