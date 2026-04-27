Pedeapsă inedită în Germania: un polițist a fost obligat să viziteze Auschwitz

Un tribunal din Germania a obligat un polițist să viziteze lagărul de concentrare de la Auschwitz din cauza folosirii unui slogan nazist.
Sorina Matei
27 apr. 2026, 17:10, Știri externe

Un tribunal din orașul Weißwasser din Saxonia a obligat un polițist să viziteze memorialul Auschwitz-Birkenau după ce acesta a publicat sloganul nazist „Totul pentru Germania” pe WhatsApp și Instagram.

Judecătorul a emis un avertisment și a decis că, dacă cerința nu va fi respectată, polițistul va trebui să plătească o amendă de 4200 de euro.

Conform documentelor cazului, inițial acuzatul a postat imaginea cu această frază pe WhatsApp, iar apoi a repetat-o într-un comentariu pe Instagram.

În instanță, acesta a susținut că nu se consideră un susținător al extremiștilor de dreapta și a pus la îndoială chiar legalitatea acestei formulări. Procuratura, dimpotrivă, a subliniat că de la un ofițer de poliție nu se poate aștepta o astfel de atitudine față de „simbolurile evident interzise”.

Judecătorul a declarat că o vizită la Auschwitz l-ar putea învăța pe acuzat mai multe decât o simplă pedeapsă și l-a obligat să se înregistreze pentru a vizita memorialul și să participe la un tur al fostului lagăr timp de un an.

