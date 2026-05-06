Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” beneficiază de o donație de 15.000 de lei

Treisprezece cărucioare cu rotile au ajuns la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta" din București, după ce Exim Banca Românească a donat 15.000 de lei pentru îmbunătățirea condițiilor de îngrijire a pacienților internați.
Luiza Moldovan
06 mai 2026, 08:05, Social

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București a primit o donație în valoare de 15.000 de lei din partea Exim Banca Românească.

Fondurile au fost folosite pentru achiziția a 13 cărucioare cu rotile, destinate transportului pacienților internați în cadrul unității medicale.

Reprezentanții institutului au transmis mulțumiri instituției bancare pentru gestul său, subliniind importanța unui astfel de sprijin pentru activitatea zilnică a spitalului.

„Cărucioare pentru pacienți”

„Cărucioarele cu rotile sunt echipamente esențiale pentru transportul pacienților și pentru desfășurarea în condiții optime a actului medical”, au declarat aceștia.

Mediul privat e un sprijin esențial

„Această donație contribuie în mod direct la îmbunătățirea condițiilor de tratament și la creșterea gradului de mobilitate și siguranță pentru pacienții internați în cadrul Institutului”, au precizat reprezentanții unității.

Institutul a mai subliniat că implicarea mediului privat în susținerea sistemului de sănătate reprezintă un sprijin esențial, apreciind contribuția Exim Banca Românească la „creșterea calității serviciilor oferite pacienților” și la binele comunității.

