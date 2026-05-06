Revoltă în centrul Capitalei. Motivul pentru care locuitorii din Amzei detestă „Străzi deschise” și piața voalantă din fiecare weekend 

O petiție lansată pe platforma Declic adună nemulțumirile oamenilor care susțin că, deși plătesc abonamente de riveran, nu mai pot nici măcar să ajungă în apropierea locuinței.

„În perioada “Străzi deschise”, singurul acces în zona Amzei (delimitată de str. Mendeleev, str. Biserica Amzei, Calea Victoriei și str. Piața Amzei), este prin str. Mendeleev. Toți cei care vin cu mașina la promenada urbană vor să parcheze în zonă. Nu se mai respectă sensurile unice, este un haos generalizat; totul spre bucuria parcangiilor (care cer bani pentru parcarea plătită pe locurile albastre, și de care nu ne scăpați)”, se arată în petiția lansată pe Declic.

„Este imposibil să mai ajungem și să parcăm în apropierea domiciliului (nici măcar la 1 km), deși plătim abonament de riveran. Este mai simplu să plătim parcare în altă zonă și să venim cu taxi. Nu ar fi normal ca „musafirii” să plătească transportul?”, se mai arată în petiție.

Intersecții blocate și risc crescut de accidente

Locuitorii din Amzei au detaliat în petiție și problemele din trafic, în special din intersecțiile din zonă, unde regulile sunt frecvent ignorate. Conform petiției, consecințele sunt vizibile zilnic și pun în pericol participanții la trafic.

„Venind de pe Str. Biserica Amzei, se face, obligatoriu stânga. Venind de pe Calea Griviței, se face obligatoriu dreapta. Verde la semafor au mai devreme cei care vin pe Griviței, în același timp se face verde la trecerea de pietoni de pe Victoriei. Cei care vin de pe str. Biserica Amzei trebuie să dea prioritate de dreapta celor care vin de pe Griviței; oricum, intersecția este deja blocată. Rezultatul: Trec maximum două mașini de pe str. Biserica Amzei. Restul, ori pleacă pe roșu, înaintea celor de pe Griviței, ori trec pe roșu, după cele de pe Griviței. Fiind și pista de biciclete/trotinete care traversează intersecția, pericolul accidentărilor este crescut.”

Critici dure și la adresa Pieței Amzei

De asemenea, locuitorii critică organizarea pieței volante, care ar agrava problemele deja existente.

„Contrar promisiunii electorale, ați transformat Piața AMZEI în MUZEU! Acesta nu este pentru rezidenți. Este pentru „musafiri“. Nivelul -1 este gol, cămin pentru oamenii străzii”, au mai transmis inițiatorii petiției.

„Ne aduceți, în schimb, Piață volantă (noi avem nevoie de piață zilnică..) odată la câteva săptămâni, pe trotuarul TIC – corturi lipite de marginea trotuarului, cu spatele la stradă, care nu fac decât să mutileze zona, și din cauza cărora nu mai poți deschide portiera șoferului pe locurile albastre aferente trotuarului. Oricum, și aceste locuri dispar, fiind ocupate de dubele comercianților”, se mai arată în petiție.