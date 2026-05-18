Laura Codruța Kovesi despre presiunile politice și justiție: „Toată lumea vrea o justiție independentă și credibilă până ajunge la cineva din anturajul lor”

Procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a vorbit într-un interviu acordat G4Media despre dificultățile întâmpinate în funcționarea EPPO și presiunile politice care, în opinia sa, afectează activitatea instituției.

Aceasta a declarat că, la început, problemele legate de buget și personal ar fi fost cauzate și de o neînțelegere a modului în care funcționează o structură de parchet la nivel european. În prezent însă, susține ea, situația este diferită.

„Deci, cred că la un moment dat a fost și o neînțelegere foarte clară a ceea ce este un birou de procuratură. Deci, cumva, asta a fost estimarea mea la început. Acum, spre final, în ultimii trei ani, aș putea să spun că este o decizie politică clară de a nu crește capacitatea de investigare a EPPO”, a declarat Laura Codruța Kovesi.

Șefa Parchetului European a spus că instituția a arătat, în mai multe rânduri, că are nevoie de mai multe resurse, în condițiile în care numărul dosarelor crește constant.

„Noi am dovedit de-a lungul timpului de ce avem nevoie de mai multe resurse, de ce suntem subfinanțați și acum lucrurile stau diferit. Dar, la acel moment, aș putea să spun că a fost o neînțelegere și o necunoaștere exactă a modului în care un parchet european poate lucra”, a afirmat aceasta.

Ea a spus că extinderea activității EPPO implică mult mai mult decât plata salariilor procurorilor europeni delegați.

Potrivit acesteia, instituția are nevoie de investigatori financiari și noi experți pentru gestionarea dosarelor complexe privind fraudele cu fonduri europene.

„Numărul de dosare crește exponențial și atunci ai nevoie de mai mult suport la camerele permanente, ai nevoie de mai mulți investigatori financiari, ai nevoie de mai mulți experți pe care să îi detașezi de la autoritățile naționale și să ajute în dosare. Deci, faptul că tu ai un nou stat membru care participă la EPPO nu se rezumă la salariile a doi sau trei sau patru procurori”, a spus procurorul-șef european.

Aceasta a adăugat că experiența acumulată până acum ar trebui să reprezinte „o lecție învățată” pentru viitoarele extinderi ale instituției.

Întrebată cine și de ce nu și-ar dori un Parchet European mai puternic, Kovesi a evitat să numească anumite persoane, dar a vorbit despre modul în care este percepută justiția independentă în multe țări europene.

„Cred că cei care se decid ar trebui să răspundă la întrebarea asta. Ce pot să zic? Cred că este și o chestiune de mentalitate cum este privită o instituție judiciară și din păcate am văzut asta și în România, dar văd asta și la nivelul altor state membre, dar și la nivel european”, a declarat ea.

Ea a adăugat că sprijinul pentru independența justiției dispare în momentul în care anchetele ajung aproape de cercurile politice sau de persoane influente.

„Toată lumea vrea o justiție independentă și credibilă până ajunge la cineva din anturajul lor. Atunci nu mai e nevoie de justiție independentă. Atunci procurorii sunt abuzivi, procurorii nu-și fac treaba, Kovesi e prea ambițioasă, EPPO-ul vrea prea multe și au zis tot felul de povești”, a afirmat procurorul-șef al Parchetului European.