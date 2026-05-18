Prima pagină » Politic » Laura Codruța Kovesi despre presiunile politice și justiție: „Toată lumea vrea o justiție independentă și credibilă până ajunge la cineva din anturajul lor”

Laura Codruța Kovesi despre presiunile politice și justiție: „Toată lumea vrea o justiție independentă și credibilă până ajunge la cineva din anturajul lor”

Laura Codruța Kovesi a declarat într-un interviu pentru G4Media că Parchetul European este subfinanțat și că există o decizie politică de a nu-i crește capacitatea de investigare.
Laura Codruța Kovesi despre presiunile politice și justiție: „Toată lumea vrea o justiție independentă și credibilă până ajunge la cineva din anturajul lor
Nițu Maria
18 mai 2026, 11:50, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a vorbit într-un interviu acordat G4Media despre dificultățile întâmpinate în funcționarea EPPO și presiunile politice care, în opinia sa, afectează activitatea instituției.

Aceasta a declarat că, la început, problemele legate de buget și personal ar fi fost cauzate și de o neînțelegere a modului în care funcționează o structură de parchet la nivel european. În prezent însă, susține ea, situația este diferită.

„Deci, cred că la un moment dat a fost și o neînțelegere foarte clară a ceea ce este un birou de procuratură. Deci, cumva, asta a fost estimarea mea la început. Acum, spre final, în ultimii trei ani, aș putea să spun că este o decizie politică clară de a nu crește capacitatea de investigare a EPPO”, a declarat Laura Codruța Kovesi.

Șefa Parchetului European a spus că instituția a arătat, în mai multe rânduri, că are nevoie de mai multe resurse, în condițiile în care numărul dosarelor crește constant.

„Noi am dovedit de-a lungul timpului de ce avem nevoie de mai multe resurse, de ce suntem subfinanțați și acum lucrurile stau diferit. Dar, la acel moment, aș putea să spun că a fost o neînțelegere și o necunoaștere exactă a modului în care un parchet european poate lucra”, a afirmat aceasta.

Ea a spus că extinderea activității EPPO implică mult mai mult decât plata salariilor procurorilor europeni delegați.

Potrivit acesteia, instituția are nevoie de investigatori financiari și noi experți pentru gestionarea dosarelor complexe privind fraudele cu fonduri europene.

„Numărul de dosare crește exponențial și atunci ai nevoie de mai mult suport la camerele permanente, ai nevoie de mai mulți investigatori financiari, ai nevoie de mai mulți experți pe care să îi detașezi de la autoritățile naționale și să ajute în dosare. Deci, faptul că tu ai un nou stat membru care participă la EPPO nu se rezumă la salariile a doi sau trei sau patru procurori”, a spus procurorul-șef european.

Aceasta a adăugat că experiența acumulată până acum ar trebui să reprezinte „o lecție învățată” pentru viitoarele extinderi ale instituției.

Întrebată cine și de ce nu și-ar dori un Parchet European mai puternic, Kovesi a evitat să numească anumite persoane, dar a vorbit despre modul în care este percepută justiția independentă în multe țări europene.

„Cred că cei care se decid ar trebui să răspundă la întrebarea asta. Ce pot să zic? Cred că este și o chestiune de mentalitate cum este privită o instituție judiciară și din păcate am văzut asta și în România, dar văd asta și la nivelul altor state membre, dar și la nivel european”, a declarat ea.

Ea a adăugat că sprijinul pentru independența justiției dispare în momentul în care anchetele ajung aproape de cercurile politice sau de persoane influente.

„Toată lumea vrea o justiție independentă și credibilă până ajunge la cineva din anturajul lor. Atunci nu mai e nevoie de justiție independentă. Atunci procurorii sunt abuzivi, procurorii nu-și fac treaba, Kovesi e prea ambițioasă, EPPO-ul vrea prea multe și au zis tot felul de povești”, a afirmat procurorul-șef al Parchetului European.

Recomandarea video

VIDEO INTERVIU: Kovesi: Toată lumea vrea o justiție independentă până ajungi la cineva din anturajul lor
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
Meteorologii ANM au schimbat din nou prognoza. Ce urmează după weekendul ploios. Detalii exclusive pentru Gândul
Gandul
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Avocată din Iași, condamnată la 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Alexandra Cioată a lovit cu mașina un motociclist, de ciudă că a pierdut o cursă ilegală de viteză
Libertatea
Lovitură DURĂ pentru românii care așteaptă voucherele de vacanță în 2026. Suma acordată s-a schimbat din nou, iar regulile sunt mai aspre
CSID
Amenzile de circulație se majorează din această vară. Cu cât cresc sancțiunile pentru centură, telefon sau viteză în 2026
Promotor
Schimbare majoră pentru șoferi: Rovinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma EURO de la 1 iulie 2026
Economedia