Atac ucrainean asupra portului Mariupol. Infrastructura logistică rusească, puternic afectată

Armata Ucrainei a lovit miercuri instalațiile importante din Portul Comercial Maritim Mariupol, aflat sub control rusesc, într-o acțiune care a afectat rețeaua logistică a Moscovei din teritoriile ocupate din sud, scrie Kyiv Post.

Forțele Sistemelor Fără Pilot au transmis pe Facebook că operațiunea a fost realizată împreună cu Corpul 1 „Azov” al Gărzii Naționale, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Centrul de Operațiuni Speciale „A”.

Potrivit informațiilor transmise, portul era folosit activ de armata Rusiei atât pentru aprovizionare militară, cât și pentru exporturi ilegale de cereale, cărbune și metale din Ucraina către Rusia.

În urma atacului, au fost afectate infrastructura energetică, zonele de reparații și spațiile administrative, dar și instalațiile care susțineau activitatea portuară.

Portul a rămas fără energie electrică. Acest lucru a redus semnificativ capacitatea de funcționare.

„Capacitatea Rusiei de a utiliza Mariupolul ca centru logistic a fost redusă substanțial”, au transmis forțele ucrainene.

Mariupol, ocupat din anul 2022, a devenit între timp un punct logistic important pentru transportul de personal și resurse în sudul Ucrainei.

Separat, Statul Major General al Ucrainei a confirmat noile lovituri în aceeași zonă portuară. Pe 5 iunie 2026 au fost distruse opt rezervoare de combustibil și alte nouă au fost avariate, potrivit evaluărilor actualizate publicate pe 9 iunie.