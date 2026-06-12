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Incendiu violent la o casă din județul Buzău

Un incendiu violent a cuprins o casă dintr-o localitate din județul Buzău și s-a extins la o locuință învecinată. Pompierii din județele Buzău și Prahova intervin cu mai multe echipaje. Două persoane primesc îngrijiri medicale după ce au suferit atacuri de panică.
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Laurentiu Marinov
12 iun. 2026, 13:55, Social
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Pompierii militari din județul Prahova acționează în aceste pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la o locuință din lcomuna Săhăteni din județul Buzău, aflată la limita cu Prahova.

„Pentru gestionarea operativă a evenimentului au fost mobilizate, progresiv, 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă (dintre care două provin de la ISU Buzău), o autocisternă, o ambulanță SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă”, a transmis ISU Prahova.

Pompierii precizează că incendiul se manifestă violent, generalizat, la nivelul unei locuințe, precum și la o a doua locuință la nivelul acoperișului, fiind vorba despre o suprafață totală de cca. 300 mp. Pompierii acționează pentru a împiedica extinderea flăcărilor la anexele și locuințele învecinate.

Două persoane sunt asistate de către echipajul SMURD deoarece au suferit atacuri de panică.

Intervenția este în desfășurare.

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