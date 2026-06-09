ARICE faciliteaza accesul companiilor romanesti la cel mai mare program de investitii in infrastructura al UE si lanseaza instrumentele necesare pentru internationalizarea afacerilor locale

Simultan, ARICE lanseaza doua instrumente operationale pentru promovarea pe plan extern a companiilor romanesti: o platforma digitala de inscriere la targuri si misiuni economice internationale si respectiv introducerea unei identitati vizuale unitare pentru reprezentarea companiilor romanesti la targurile internationale.
Romania a inregistrat in 2025 un deficit al balantei comerciale de 32,7 miliarde de euro, conform datelor INS. Desi exporturile au crescut cu 4,2% fata de 2024, importurile au crescut cu 2,6%, mentinand un dezechilibru structural de peste 32 de miliarde de euro anual. Cresterea exporturilor si internationalizarea companiilor romanesti reprezinta principalul instrument prin care Romania poate reduce acest dezechilibru si poate construi o economie mai putin dependenta de cererea interna si de importuri.
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