ARICE faciliteaza accesul companiilor romanesti la cel mai mare program de investitii in infrastructura al UE si lanseaza instrumentele necesare pentru internationalizarea afacerilor locale

Agentia Romana pentru Investitii si Comert Exterior (ARICE), institutie coordonatoare a Team Romania in cadrul programului Global Gateway al Uniunii Europene, prezinta companiilor si asociatiilor patronale reprezentate in cadrul Consiliului de Export oportunitatile pe care acestea le pot accesa pe plan extern.