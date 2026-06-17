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Cea mai mare bătălie pentru infrastructura rutieră a României se dă în această vară în Moldova

În Moldova se dă în această vară cea mai importantă bătălie pentru infrastructură din România, susține Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Va reuși Autostrada Moldovei să atragă banii din PNRR până în august?
Cea mai mare bătălie pentru infrastructura rutieră a României se dă în această vară în Moldova
Foto: Facebook/Horațiu Cosma
Cosmin Pirv
17 iun. 2026, 13:51, Economic
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„În următoarele trei luni se joacă una dintre cele mai importante «bătălii» pentru infrastructura rutieră a României. Pe sectorul de 22 de kilometri al Autostrăzii Moldovei A7 dintre Răcăciuni și Bacău, fiecare zi contează”, susține Horațiu Cosma, care vorbește despre o adevăarat corsă contracronometru.

El arată că, la Cleja, se află punctul critic al lotului dintre Răcăciuni și Bacău: un viaduct de peste 1,2 kilometri lungime, cu pile ce depășesc 20 de metri înălțime.

„La această structură impresionantă vom afla, pe 31 august, răspunsul la întrebarea care ne preocupă pe toți: Va reuși România să atragă integral finanțarea nerambursabilă din PNRR pentru Autostrada Moldovei? Facem tot ceea ce este omenește posibil pentru ca răspunsul să fie DA”, adaugă secretarul de stat.

400 de oameni, mobilizați la Cleja

Conform acestuia, constructorul român a mobilizat în acest punct peste 400 de oameni. Se lucrează simultan cu peste 10 macarale, numeroase seturi de cofraje, zeci de cife care aduc zilnic sute de metri cubi de beton, se montează grinzi și predale, se armează și se betonează fără întrerupere.

Horațiu Cosma susține că, în următoarele două luni și jumătate, trebuie finalizate ultimele picioare ale podului, montate aproximativ 150 de grinzi, instalat tablierul metalic, predalele, realizată armarea și suprabetonarea plăcii, hidroizolația, asfaltul, parapetele, iluminatul, rosturile de dilatație și marcajele rutiere.

„Este o provocare monumentală. Dar este o provocare pe care o tratăm cu maximă seriozitate și cu încrederea că poate fi dusă la bun sfârșit”, adaugă secretarul de stat, care transmite că Ministerul Transporturilor a optimizat circuitul de plăți, astfel încât facturile constructorului să fie plătite în cel mult 10 zile de la emitere.

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