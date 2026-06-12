MAI anunță noua metodă de înșelăciune cibernetică: fraudă cu mesaje false despre „blocarea” dispozitivelor

Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă privind o nouă metodă de fraudă cibernetică, în care infractorii se folosesc inclusiv de campanii de prevenire pentru a păcăli utilizatorii de internet.

Potrivit MAI, escrocii se prezintă sub identitatea unor instituții ale statului și afișează mesaje false prin care utilizatorii sunt informați că telefonul sau calculatorul lor ar fi fost blocat.

Pentru a „debloca” dispozitivul, victimele sunt îndemnate să plătească o sumă de 2.480 de lei, însă scopul real este furtul datelor bancare.

Autoritățile declară că nicio instituție oficială nu solicită astfel de plăți prin intermediul unor pagini web și avertizează că toate aceste mesaje sunt încercări de fraudă.

„Nicio instituție a statului nu îți va cere să plătești o astfel de «amendă» printr-o pagină de internet”, transmite Ministerul Afacerilor Interne.

Reprezentanții MAI îi sfătuiesc pe cetățeni să nu introducă datele cardului bancar și să nu efectueze nicio plată în astfel de situații.

„Nu introduce datele cardului și nu efectua nicio plată. Dacă întâlnești un astfel de mesaj, închide imediat pagina și nu interacționa cu aceasta”, precizează instituția.

De asemenea, autoritățile mai recomandă o vigilență sporită și distribuirea informațiilor de avertizare, pentru a preveni răspândirea fraudei și pentru a proteja alte potențiale victime.

„Fii atent și distribuie informația! O simplă avertizare poate împiedica alte persoane să devină victime ale acestei fraude”, mai transmite MAI.