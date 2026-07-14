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Administrația Trump renunță la blocarea a 10 miliarde de dolari destinate îngrijirii copiilor și serviciilor sociale

Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane (HHS) al administrației Trump a renunțat la înghețarea unor fonduri în valoare de 10 miliarde de dolari destinate subvențiilor pentru îngrijirea copiilor și serviciilor sociale în cinci state conduse de democrați.
Administrația Trump renunță la blocarea a 10 miliarde de dolari destinate îngrijirii copiilor și serviciilor sociale
Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
14 iul. 2026, 07:49, Știri externe
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Deblocarea vine după ce Departamentul a întâmpinat obstacole juridice, potrivit unor documente depuse la instanță, potrivit Reuters.

Departamentul a transmis oficialilor din California, Illinois, Colorado, New York și Minnesota că retrage scrisorile trimise pe 5 și 6 ianuarie, inclusiv toate solicitările de date și cerințele de informare asociate acestora.

Un document depus la dosar include comunicarea prin care autoritățile federale anunță că mecanismul utilizat pentru a impune restricțiile temporare privind accesarea fondurilor a fost desființat.

La începutul lui 2026, un judecător federal a blocat măsura pe durata procesului intentat de cele cinci state împotriva înghețării fondurilor.

Președintele republican Donald Trump a amenințat în repetate rânduri că va suspenda finanțarea federală pentru universități, instituții de cercetare și state.

Motivele invocate de Trump sunt dispute legate de presupuse fraude, inițiative climatice, programe de diversitate, politici privind persoanele transgender și proteste pro-palestiniene față de ofensiva Israelului în Gaza.

Organizațiile pentru drepturi civile susțin că astfel de măsuri încalcă libertatea de exprimare și dreptul la un proces echitabil.

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