A învins Santorini și Mykonos. Insula desemnată cea mai bună pentru vacanța de vară

O companie a analizat recent insulele din arhipelagurile Europei pentru a stabili care este cea mai bună destinație pentru vacanța de vară. Au fost luate în calcul factori precum vremea, gastronomia și spațiile verzi.

În mod surprinzător, câștigătoarea nu este o insulă grecească, arată Express.

Grecia a fost mult timp una dintre destinațiile preferate ale turiștilor, însă anul acesta primul loc a fost ocupat de Tenerife, din Insulele Canare. Tenerife este cea mai mare insulă din arhipelag.

Insula a obținut un scor impresionant de 95 din 100 datorită combinației dintre peisajele naturale spectaculoase, produsele alimentare proaspete și, mai ales, numărului impresionant de ore de soare.

Tenerife beneficiază de aproximativ 3.000 de ore de soare pe an și de unul dintre cele mai ridicate niveluri ale duratei zilei. Acest lucru o transformă într-o destinație ideală pentru vacanțele de vară și pentru zile lungi petrecute la plajă.

Insula oferă mult mai mult decât plaje

Deși găzduiește locuri spectaculoase pe coastă, precum Playa del Duque, Tenerife impresionează și prin pădurile sale uimitoare și prin bogata moștenire culturală.

Pentru cei care vor o pauză de la mare și nisip, o excursie în pădurile de lauri din Anaga este o alegere excelentă. Această zonă montană este caracterizată de vârfuri abrupte, ravene adânci și un acoperiș vegetal format din arbori de laur.

În interiorul pădurii se află numeroase sate pitorești.

Unul dintre acestea este Taganana, un sat liniștit construit pe versantul muntelui. Localitatea și-a păstrat tradițiile și arhitectura specifică insulei Tenerife.

Tenerife găzduiește și una dintre cele mai vechi biserici de pe insulă, Nuestra Señora de las Nieves.

Cu atât de multe locuri de explorat și atracții de descoperit, nu este greu de înțeles de ce Tenerife a ajuns pe primul loc în acest clasament.