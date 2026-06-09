NASA a ales echipajul care va deschide drumul către o nouă aselenizare

Echipajul este format din Randy Bresnik, comandantul misiunii, Luca Parmitano, din partea Agenției Spațiale Europene (ESA), în rol de pilot, și astronauții americani Andre Douglas și Frank Rubio, care vor fi specialiști de misiune.

Lansarea este programată cel mai devreme la sfârșitul anului 2027, anunță CNN.

Misiune de test înaintea aselenizării

Artemis III nu va include o aselenizare. Obiectivul principal este testarea unor tehnologii considerate esențiale pentru viitoarele misiuni lunare.

Astronauții vor decola de la Centrul Spațial Kennedy din Florida la bordul capsulei Orion, lansată cu ajutorul rachetei Space Launch System (SLS).

După intrarea pe orbită joasă în jurul Pământului, echipajul va efectua manevre de apropiere și andocare cu vehicule comerciale destinate viitoarelor misiuni lunare.

NASA analizează posibilitatea ca Orion să se conecteze atât cu modulul lunar Blue Moon, dezvoltat de Blue Origin, cât și cu Starship, vehiculul construit de SpaceX.

Agenția consideră că aceste teste sunt necesare pentru reducerea riscurilor înaintea unei viitoare aselenizări.

„Această misiune este concepută pentru a asuma riscuri calculate, astfel încât viitoarele echipaje să fie mai în siguranță”, a declarat Jeremy Parsons, manager al programului Artemis.

Pregătirea revenirii pe Lună

NASA speră ca prima aselenizare din cadrul programului Artemis să aibă loc în 2028, în regiunea Polului Sud lunar.

Ultimii oameni care au pășit pe Lună au fost astronauții misiunii Apollo 17, în decembrie 1972.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a descris Artemis III drept „începutul viitorului” și a afirmat că misiunea reprezintă următorul pas către construirea unei prezențe umane permanente pe Lună.

Patru astronauți cu experiențe diferite

Randy Bresnik este veteran al mai multor zboruri spațiale și a avut un rol important în dezvoltarea programului Artemis.

Italianul Luca Parmitano a participat la două misiuni spațiale și a devenit primul comandant italian al Stației Spațiale Internaționale.

Frank Rubio deține recordul pentru cea mai lungă misiune spațială realizată de un astronaut american, după ce a petrecut peste un an pe orbită.

Andre Douglas este singurul membru al echipajului care nu a mai zburat în spațiu. El a făcut însă parte din echipa de rezervă a misiunii Artemis II și a parcurs deja programul complet de pregătire.

Misiunea Artemis III este estimată să dureze aproximativ două săptămâni și se va încheia cu o amerizare în Oceanul Pacific.