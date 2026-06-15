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Peste 44.800 de țigări au fost descoperite pe Aeroportul Otopeni în bagajele unor pasageri

Poliția de frontieră a găsit în bagajele de cală ale unor pasageri pe Aeroportul Otopeni peste 44.800 de țigări.
Peste 44.800 de țigări au fost descoperite pe Aeroportul Otopeni în bagajele unor pasageri
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Ioana Târziu
15 iun. 2026, 13:55, Social
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Potrivit poliției de frontieră, aceștia au găsit în weekend în bagajele de cală şi de mână ale mai multor cetăţeni români, 44.880 de ţigarete, pe Aeroportul Otopeni.

„În acest weekend, poliţiştii de frontieră de la Punctul Poliției de Frontieră Aeroportul Henri Coandă şi lucrătorii vamali au verificat opt persoane de sex masculin şi feminin, cetăţeni români, cu vârste cuprinse între 23 și 43 de ani. Acestea soseau sau plecau din Istanbul, Londra şi Manchester și, după ce și-au ridicat bagajele de cală, și-au continuat drumul pe culoarul destinat persoanelor care nu au nimic de declarat”, au transmis autoritățile.

Poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali au verificat bagajele acestora. Astfel, au descoperit „ascunse şi nedeclarate, pachete de ţigări inscripţionate cu numele unor mărci cunoscute.

În urma inventarierii, în bagajele acestora se aflau 44.880 de țigarete (2.294 pachete)”.

În urma controalelor, cele opt persoane au primit sancțiuni contravenționale sau „sunt cercetaţi de către polițiștii de frontieră sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 270, alin. (2), lit. b din Legea nr. 86/2006”, potrivit polițiștilor de frontieră.

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