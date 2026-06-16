Ministrul de Externe francez compară atacul asupra catedralei din Kiev cu Notre-Dame

Atacul a avariat Catedrala Adormirii Maicii Domnului din cadrul complexului monahal inclus în patrimoniul UNESCO, unul dintre cele mai importante locuri de cult ale Ortodoxiei Răsăritene.

Când turla catedralei Notre-Dame s-a prăbușit în 2019, lumea a plâns pierderea unei capodopere a spiritului uman. Franța a jelit, s-a mobilizat, a reconstruit și a restaurat unul dintre marile simboluri ale civilizației europene.

Luni, ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Noël Barrot, a comparat atacul Rusiei asupra Mănăstirii Pechersk din Kiev cu bombardarea catedralei Notre-Dame sau a bazilicii Saint-Denis, descriind războiul lui Vladimir Putin drept „un război colonial împotriva Ucrainei”, potrivit Kyiv Post.

„În Ucraina, încă o dată noaptea trecută, Rusia lui Vladimir Putin și-a arătat cruzimea lovind masiv capitala, Kiev, provocând pagube extrem de grave Catedralei Adormirii Maicii Domnului din Mănăstirea Pechersk din Kiev, un sit din Patrimoniul Mondial UNESCO, ceea ce pentru noi, francezii, echivalează cu bombardarea catedralei Notre-Dame sau a bazilicii Saint-Denis”, a declarat Barrot, luni.

El a subliniat că bilanțul inițial de nouă victime – care a crescut ulterior la 11 – demonstrează că Putin reprezintă un obstacol direct în calea păcii.

Drona, una de tip Geran-2

Rusia a susținut că pagubele au fost cauzate de o rachetă de apărare aeriană Patriot de fabricație americană. Serviciul de Securitate al Ucrainei a declarat că la fața locului au fost găsite fragmente ale unei drone kamikaze rusești de tip Geran-2.

Mănăstirea Pechersk din Kiev nu este doar un alt complex religios. Mănăstirea, cunoscută drept „Mănăstirea Peșterilor, este unul dintre cele mai importante centre spirituale și culturale ale religiei ortodoxe ucrainene, afirmă sursa citată.