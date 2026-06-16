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Ministrul de Externe francez compară atacul asupra catedralei din Kiev cu Notre-Dame

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a comparat atacul Rusiei asupra mănăstirii istorice Pechersk Lavra din Kiev cu bombardarea catedralei Notre-Dame sau a bazilicii Saint-Denis, calificându-l drept parte a războiului colonial al lui Vladimir Putin împotriva Ucrainei.
Ministrul de Externe francez compară atacul asupra catedralei din Kiev cu Notre-Dame
Lavra Pecerska din Kiev. Sursa foto: X/Andrii Sybiha
Daiana Rob
16 iun. 2026, 07:50, Știri externe
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Atacul a avariat Catedrala Adormirii Maicii Domnului din cadrul complexului monahal inclus în patrimoniul UNESCO, unul dintre cele mai importante locuri de cult ale Ortodoxiei Răsăritene.

Când turla catedralei Notre-Dame s-a prăbușit în 2019, lumea a plâns pierderea unei capodopere a spiritului uman. Franța a jelit, s-a mobilizat, a reconstruit și a restaurat unul dintre marile simboluri ale civilizației europene.

Luni, ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Noël Barrot, a comparat atacul Rusiei asupra Mănăstirii Pechersk din Kiev cu bombardarea catedralei Notre-Dame sau a bazilicii Saint-Denis, descriind războiul lui Vladimir Putin drept „un război colonial împotriva Ucrainei”, potrivit Kyiv Post.

„În Ucraina, încă o dată noaptea trecută, Rusia lui Vladimir Putin și-a arătat cruzimea lovind masiv capitala, Kiev, provocând pagube extrem de grave Catedralei Adormirii Maicii Domnului din Mănăstirea Pechersk din Kiev, un sit din Patrimoniul Mondial UNESCO, ceea ce pentru noi, francezii, echivalează cu bombardarea catedralei Notre-Dame sau a bazilicii Saint-Denis”, a declarat Barrot, luni.

El a subliniat că bilanțul inițial de nouă victime – care a crescut ulterior la 11 – demonstrează că Putin reprezintă un obstacol direct în calea păcii.

Drona, una de tip Geran-2

Rusia a susținut că pagubele au fost cauzate de o rachetă de apărare aeriană Patriot de fabricație americană. Serviciul de Securitate al Ucrainei a declarat că la fața locului au fost găsite fragmente ale unei drone kamikaze rusești de tip Geran-2.

Mănăstirea Pechersk din Kiev nu este doar un alt complex religios. Mănăstirea, cunoscută drept „Mănăstirea Peșterilor, este unul dintre cele mai importante centre spirituale și culturale ale religiei ortodoxe ucrainene, afirmă sursa citată.

Pentru Franța, Notre-Dame nu a reprezentat niciodată doar o chestiune de arhitectură. Era istoria care respira prin piatră. Același lucru este valabil și pentru Lavra în cazul Ucrainei.

Când Rusia lovește un astfel de loc, încearcă să le transmită ucrainenilor că nimic nu este în siguranță. Ea nu urmărește doar să cucerească teritorii, ci să șteargă însăși sensul, afirmă sursa citată.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a condamnat atacul ca fiind „una dintre cele mai grave crime ale Rusiei împotriva culturii creștine”. Un regim care pretinde frecvent că apără civilizația creștină a dat acum foc unuia dintre cele mai importante locuri ortodoxe din lume.

Reamintim că, în urma atacului rusesc desfășurat în noaptea de duminică spre luni, Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Kiev a luat foc, suferind daune. Gestul a fost criticat de multe voci internaționale, printre care Maia Sandu, dar și Ursula Von der Leyen, care a precizat că liderii G7 vor discuta despre înăsprirea presiunilor asupra Rusiei. 

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